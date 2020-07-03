У Нідерландах на "кіно" російської пропаганди про МН17 ніхто не прийшов

У Нідерландах навпроти судового комплексу “Схіпхол” за пів години до початку десятого судового засідання у справі МН17 російська пропаганда демонструвала фільм про трагедію "МН17 - непочуті свідки".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, навпроти центрального входу в будівлю судового комплексу було встановлено телевізор і колонки.

Проте родичі загиблих "сеанс" проігнорували. Окрім організаторів акції, на показ ніхто не вийшов.

Показ «кіно» про МН17 під стінами суду у Нідерландах / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Акцію влаштувала організація “Глобальні права мирних людей”, яка минулого року організовувала показ іншого “кіно” про МН17 у Гаазі.

Автори фільму намагаються поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), стверджуючи, що в офіційного слідства недостатньо доказів причетності Росії. Свої “факти” і критику вони викладають у цих “фільмах”.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".