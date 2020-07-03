Справа МН17: суд у Нідерландах проводить десяте засідання

У п’ятницю, 3 липня, у Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" о 13:30, за місцевим часом, почалося десяте засідання суду у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Слово взяв головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс. Він підсумовує усе сказане прокурорами та адвокатами підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова під час попередніх засідань. Після суд має оголосити рішення щодо запитів на розслідування адвокатів Пулатова.

Захист Пулатова бачить потребу у додатковому розслідуванні. Зокрема, вони вимагають приділити більше уваги альтернативним версіям катастрофи, а також допитати близько 100 свідків та експертів.

Нідерландські прокурори вважають недоцільними закиди адвокатів Пулатова, які наполягають, що розслідування не завершене.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня 2020 року почався другий блок судових слухань у справі МН17.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.