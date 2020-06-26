Справа МН17: прокурор каже, що немає жодних доказів запуску ракети "повітря-повітря"

Нідерландські прокурори відкидають закиди адвокатів одного з чотирьох підозрюваних у справі МН17 – підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова, у недостатності доказів.

Про це прокурори заявили у п’ятницю, 26 червня, під час засідання суду в Гаазі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, вони вважають безпідставними закиди захисту Пулатова, який наполягає, що розслідування незавершене, зокрема, щодо "сценарію військового літака”, який начебто міг збити МН17.

"Таке клопотання (про додаткове розслідування – ред.) може бути задоволене лише у разі, якщо такий сценарій правдоподібний. Інформація щодо вивчення такої версії вже є в матеріалах справи", - зазначив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

Він також наголосив, що усі докази вказують на те, що МН17 знищив “Бук”.

"Є докази, що свідчать про те, що такий сценарій неможливий (сценарій військового літака – ред.). Зокрема, пошкодження "Боїнга", фрагменти, виявлені в тілах загиблих, дані з радарів, покази свідків, фото та відео вказують на те, що MH17 знищив "Бук", - підкреслив він.

За словами прокурора, захист спочатку має довести, що основна версія має сумнівні докази, чого зроблено не було.

Після перерви слово взяв нідерландський прокурор Тайс Бергер, який також наголосив, що є багато доказів, які вказують на використання ракети "Бук", і жодних, які б говорили про запуск ракети "повітря-повітря".

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня почався другий блок судових слухань у справі МН17. У суді прокурори оприлюднювали деталі розслідування. Потім захист мав змогу відреагувати на все, що було представлено прокурорами у суді.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбувається двома мовами: нідерландською та англійською.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Фото: Софія Шовікова