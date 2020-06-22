Справа МН17: адвокати ГРУшника Пулатова наполягають, що розслідування не завершене

У судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах закінчилося сьоме судове засідання у справі МН17. Наступне призначено на 23 червня.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У понеділок, 22 червня, слово в суді мали нідерландські адвокати, які представляють інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу у справі МН17.

Захист мав змогу відреагувати на все, що було раніше представлено у суді прокурорами.

Адвокати Пулатова заявили, що хоча справа й налічує понад 40 000 сторінок, а розслідування тривало шість років, їм бракує важливої інформації.

"Сценарій військового літака не може бути відкинутий. На нашу думку, розслідування не завершено”, - сказав захисник Пулатова у суді.

Нідерландський адвокат Баудевейн ван Ейк вважає, що зарано говорити про причетність до трагедії Пулатова. Натомість він згадав Володимира Цемаха і назвав його “ключовою фігурою”, бо Цемах - колишній начальник ППО в місті Сніжне і він добре знав усіх, хто і за що відповідав і які отримував накази та від кого.

"Коли був збитий МН17, він був начальник ППО і мав активну роль. Тож перш ніж передати справу до суду, у ній має бути зібрано усе. Роль Цемаха дуже велика. Питання в тому, коли розслідування буде завершено. Наразі справа не готова до судового розгляду", - стверджує захист.

Також адвокати Пулатова піддали сумніву результати розслідування. Зокрема, записи телефонних розмов бойовиків, що були передані слідству від СБУ.

Захист Пулатова заявляє, що не було приділено достатньої уваги іншим можливим версіям трагедії, окрім тієї, що МН17 було знищено ракетою "Бук".

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У Нідерландах 9 березня розпочався судовий процес у справі щодо катастрофи літака рейсу МН17.