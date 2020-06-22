Справа МН17: адвокати одного з підозрюваних хочуть почути альтернативні "Буку" версії

У Нідерландах сьоме судове засідання у справі МН17 розпочалося виступами нідерландських адвокатів, які представляють одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ Росії Олега Пулатова.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Гаазі.

Так, першим слово взяв адвокат Баудевейн ван Ейк із нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

У своєму виступі він піддав сумніву результати розслідування.

"Чи досить надійний цей файл, щоб прийняти рішення?", - звернувся цей адвокат з питанням до суду.

Він також наголосив, що на це розслідування пішло багато сил та часу, що не може не викликати захоплення, однак висловив сумнів у доведеності вини.

"Однак кількість проведених досліджень не гарантує успіху. Було досить багато перешкод. Зокрема, не було проведено досліджень на місці катастрофи. Протягом майже чотирьох місяців там не могли працювати експерти. Тож не можна виключати, що частина доказів була втрачена чи сфабрикована", - сказав адвокат.

За його словами, Міжнародна спільна слідча група (JIT) на своїх пресконференціях не приділяла достатньої уваги іншим можливим версіям трагедії, окрім тієї, що МН17 було знищено ракетою "Бук".

"Прокуратура завжди хотіла виходити з цього сценарію. Вони більше нічого не показували ЗМІ. Вони не зверталися до свідків, які, можливо, хотіли розповісти про інші сценарії. Захист хоче почути ще багато свідків", - заявив адвокат Баудевейн ван Ейк.

Також він зазначив, що захист хоче, щоб було приділено більше уваги так званому "сценарію військового літака".

Після 15-хвилинної перерви слово взяла нідерландська адвокатка Сабіна тен Дуссхате. Захист вважає, що "сценарій військового літака" був занадто швидко відкинутий, і продемонстрував у суді відео Russia Today. Люди, які називають себе свідками та експертами, у сюжеті заявляють, що начебто бачили військовий літак.

"Ми хочемо заслухати всіх цих свідків. А також журналістів, які їх знімали", - зазначив захист.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 22 червня, у судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах розпочалося сьоме судове засідання у справі МН17.

У судовій залі присутні судді, прокурори, адвокати, родичі загиблих та журналісти. Через коронавірус усі дотримуються обов’язкової дистанції - 1,5 метра.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".