У Нідерландах почалося сьоме судове засідання у справі МН17

У понеділок, 22 червня, у судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах о 10:00, за місцевим часом, розпочалося сьоме судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У судовій залі присутні судді, прокурори, адвокати, родичі загиблих та журналісти. Усі дотримуються обов’язкової дистанції - 1,5 метра.

Зараз виступають адвокати одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу у справі МН17. Його інтереси представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Як повідомляв Укрінформ, захист матиме змогу відреагувати на всі докази, представлені нідерландськими прокурорами на попередніх засіданнях.

8 червня 2020 року почався другий блок судових слухань у справі МН17. У суді прокурори оприлюднювали деталі розслідування. Зокрема, що є свідок, який бачив “Бук” і запуск ракети. Також йшлося про дослідження роботи ракет ЗРК "Бук", були випробувані два типи ракети - 9М38 та 9M28-M1. Також у залі суду заслухали перехоплені телефонні розмови, за ними змогли ідентифікувати бойовиків.

Щоб дати час захисту підготуватися, слухання були відкладені на тиждень, до 22 червня 2020 року.

Через карантинні обмеження кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції - нідерландською та англійською мовами.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".