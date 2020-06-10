Переговори бойовиків і очевидець запуску з “Бука”: суд завершив шосте засідання у справі МН17

У судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах закінчилося шосте судове засідання у справі МН17.

Наступне відбудеться 22 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Захист матиме змогу відреагувати на все, що було представлено. Щоб дати час підготуватися, слухання відкладено до 22 червня", - сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

Як відомо, інтереси одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Сьогодні у суді прокурори оприлюднювали деталі розслідування. Зокрема, прокурор Тайс Бергер повідомив, що є свідок, який бачив “Бук” і запуск ракети.

Також йшлося про дослідження роботи ракет ЗРК "Бук", були випробувані два типи ракети - 9М38 та 9M28-M1.

Ще у залі суду заслухали перехоплені телефонні розмови, за ними змогли ідентифікувати бойовиків.

Прокурор Вард Фердінандуссе зазначив, що четверо підозрюваних: колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР"- не можуть розраховувати на так званий імунітет комбатанта.

“Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко не є комбатантами з точки зору міжнародного права. Відповідно, вони не можуть скористатися імунітетом”, - сказав прокурор.

Тож, нідерландська сторона не бачить перешкоди для їх кримінального переслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня почався другий блок судових слухань у справі МН17.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбуватиметься двома мовами: нідерландською та англійською.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.