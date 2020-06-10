Суд у справі МН17: прокурори розповіли про дослідження роботи ракет ЗРК "Бук"

У Нідерландах 10 червня під час шостого судового засідання у комплексі "Схіпхол", де розглядають справу про збиття літака рейсу MH17, розповіли про вивчення роботи ракет для зенітно-ракетних комплексів "Бук".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Прокуратура дослідила роботу комплексів на основі військової професійної літератури, відеоматеріалів, посібників, офіційних повідомлень і брошур. Було заслухано російських та українських експертів, а також нідерландських та німецьких військових експертів", - зазначив під час свого виступу нідерландський прокурор Тайс Бергер.

За його словами, також були випробувані два типи ракет - 9М38 та 9M28-M1. Для дослідження причин катастрофи MH17 експерти отримали ракету, ідентичну тій, що, за даними слідчих, збила літак.

"Випробували два типи ракет - 9M28-M1 та 9M38. Вони були поставлені різними країнами, включаючи Грузію", - сказав прокурор.

Потім у залі суду заслухали перехопленні розмови, саме з їхньою допомогою змогли ідентифікувати бойовиків. Зокрема, заслухали телефонні розмови Ігоря Гіркіна, в яких він просить Росію про військову підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, засідання у справі МН17 призначені з 8 червня по 3 липня 2020 року, але наразі достеменно невідомо, чи суд відбуватиметься щодня. Не виключено, що через коронавірус слухання можуть бути перенесені чи скасовані. У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Інтереси одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, - представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.