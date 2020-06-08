Адвокати підозрюваного у справі МН17 просять суд про перерву

Захист одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, просить про перерву в судовому засіданні.

Про це під час свого виступу у суді сказала Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Нам потрібен час для підготовки. Розслідування триває вже 6 років, а ми вивчаємо справу усього кілька місяців. Це серйозна справа і не можна пропустити жодного слова. Зараз ми опрацювали понад 3 тисячі сторінок, а у справі - тисячі сторінок і різних файлів”, - сказала адвокатка.

Вона також наголосила, що захист просить перекладачів, які б володіли російською, англійською та нідерландською мовами.

За її словами, коронавірус дуже обмежив можливості захисту. Зокрема, адвокати планували на два тижні поїхати до Росії, щоб зустрітися з Пулатовим, який проживає в Росії, і обговорити справу, але через коронавірус не змогли цього зробити. Адвокат також зазначила, що дистанційне спілкування з Пулатовим навряд чи можливе.

“По-перше, існує небезпека прослуховування. Крім того, він говорить російською і тому повинен бути перекладач”, - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, у судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах розпочалося четверте судове засідання у справі щодо збитого у 2014 році літака рейсу МН17.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена.

У залі присутні судді, нідерландські прокурори, родичі загиблих та журналісти. Також присутній захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною, якої у засі суду немає.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Через коронавірус судові засідання відбулися лише 9, 10 і 23 березня.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.