Коронавірус не завадить розгляду справи МН17 – головуючий суддя

Відсутність у залі суду підозрюваних і коронавірус не завадять слуханням справи щодо рейсу МН17.

На цьому під час четвертого судового засідання у комплексі “Схіпхол” у справі щодо збитого у 2014 році літака рейсу МН17 наголосив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Суд хотів би заслухати пана Пулатова, але ви знаєте, яка ситуація зараз у світі. Місцеве законодавство дозволяє слухати справу без підозрюваних, тому його відсутність, а також ситуація з коронавірусом не завадять слухати справу далі”, - сказав Стейнгаюс.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді, обмежена.

У залі присутні судді, прокурори, родичі загиблих, журналісти, захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною, якої у залі суду немає.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Через коронавірус судові засідання відбулися лише 9, 10 і 23 березня.

Читайте також: У Нідерландах почалося судове засідання у справі МН17

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Читайте також: Заступник глави МВС розповів про свідків у справі МН17

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.