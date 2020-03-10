Заступник глави МВС розповів про свідків у справі МН17

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про свідків катастрофи літака рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії", який був збитий російськими військовими з не підконтрольної Україні території Донбасу 17 липня 2014 року.

Про це він повідомив у своєму пості в Facebook.

"У Нідерландах розпочинається довгоочікуваний судовий процес у справі про збитий росіянами малайзійський "Боїнг" рейсу МН17... Як не намагалася інформаційно-пропагандистська машина РФ брехати і обдурити весь світ, цього разу їм це не вдалося. У тому числі, завдяки чітким і злагодженим діям української сторони. Розповім і я про той трагічний день 17 липня 2014 року", - повідомив Геращенко.

За словами чиновника, того дня, близько 13 години, йому зателефонував Віталій Кропачов, бізнесмен з міста Торез, майно якого було розграбоване, а сам він був змушений ще в травні залишити рідне місто.

"Починаючи з червня він (Кропачов - ред.) через своїх людей організував відеотрансляцію всього, що відбувається на трасі, яка йшла з Ростова-на-Дону через Торез, Сніжне, Харцизьк на Донецьк. Я тоді познайомив його зі співробітниками АТЦ СБУ, і ми бачили і фіксували весь потік зброї і бойової техніки, який йшов через м.Торез. На початку липня якийсь зрадник чи в СБУ, чи в Торезі "злив" терористам інформацію про роботу web-камери, і її відключили. Але залишалися небайдужі люди. Зателефонувавши мені, Віталій Кропачов сказав, що один з його товаришів тільки що побачив незвичайну бойову машину на вулиці Сніжного", - розповів Геращенко.

За його словами, на той момент, за місяць, коли жителі Донеччини вже звикли до колон танків, БТР, "градів", які потоком текли в Україну, - ця машина була незвичайною.

"Очевидець сказав Віталію, що вона схожа на якусь зенітно-ракетну установку. Я попросив його передати своєму товаришеві, щоб той знайшов комп'ютер з інтернетом і переглянув фотографії ЗРК виробництва РФ і СРСР і порівняв з побаченою машиною. Далі події розвивалися так. Близько 17:00 я був у кабінеті заступника міністра МВС Тиграна Авакяна. Його набрав хтось із керівництва СБУ і запитав, чи не мають інформації в МВС з приводу того, що пів години або годину тому з екранів радарів над Торезом зник малайзійський "Боїнг" рейсу МН17? В той момент у мене сяйнула думка - адже кілька годин тому на вулицях Сніжного, що за 15 км від Тореза, був помічений якийсь раніше невідомий ЗРК", - повідомив Геращенко.

Він додав, що набрав Кропачова і запитав, чи є вже інформація про модель ЗРК. Той сказав, що тільки-но йому телефонували і сказали, що на вулицях Сніжного сьогодні був ЗРК "Бук М1" - грізна зброя, здатна збивати всі типи літальних апаратів на висоті до 25 км і дальності до 30 км.

"Очевидно було, що "Бук М1" з легкістю міг уразити цивільний літак, варто було лише навести на нього ракету й отримати команду "залп". Мало того, сміливому патріоту навіть вдалося зробити фото ЗРК "Бук М1" на вулицях Сніжного. В цю саму мить на телеканалі Life News транслювали бадьорий спіч лідера терористів Ігоря Гіркіна, який, з неприхованим задоволенням, рапортував про те, що його людям нібито вдалося збити український військово-транспортний літак. Я набрав главу МВС Арсена Авакова, щоб доповісти про те, що "Боїнг" МН-17 збитий росіянами з "Бука", але він не взяв слухавку. Його помічник сказав, що міністр перебуває на екстреному засіданні РНБО, зібраному президентом Петром Порошенком з приводу зниклого "Боїнга", - пише Геращенко.

Він також повідомив, що прийняв рішення негайно оприлюднити інформацію про те, що "Боїнг" збитий росіянами з установки "Бук М1".

"А за годину, коли мені переслали фото "Бука" з вулиці Сніжного, я опублікував і його. Відразу ж після першої публікації на мій телефон був шквал дзвінків. Мені телефонували українські та російські ліберальні ЗМІ, такі як телеканал "Дождь" і радіо "Коммерсант". Потім мене почали набирати кореспонденти іноземних газет і телеканалів - CNN, BBC, NYT, Washington post. Далі мене через перекладача вивели в ефір малайзійського телеканалу і австралійського телебачення. Світ хотів знати правду!", - зазначив Геращенко.

Ще за годину йому надіслали знімок, зроблений одним з жителів Сніжного з вікна свого будинку на околиці міста. Його увагу привернув різкий шум запуску ракети, яка уразила "Боїнг". І він встиг зняти інверсійний слід. За цим фото, знаючи місце розташування будинку, можна було елементарно визначити точку запуску ракети, заявив заступник глави МВС.

Він також додав, що за цим фото американці і європейці, з використанням супутників, відразу ж встановили і зафіксували точне місце запуску ракети.

"Це був кінець. Оббрехати, перекрутити, забалакати факт того, що на вулицях Сніжного був російський ЗРК "Бук-М1" і що "Боїнг" був збитий з нього - вже не вдалося. Наступного дня була "вишенька на торті" - сміливим розвідником МВС в Луганську була зроблена фотографія цього самого "Бука", який вивозився в РФ, без однієї ракети. Згодом її опублікував міністр МВС Арсен Аваков. Далі були розслідування Bellingcat, міжнародної слідчої групи, а також незалежні журналістські розслідування", - пише Геращенко.

"Але початок розкриття цього злочину був покладений того трагічного дня сміливими українцями, які, ризикуючи своїм життям, сфотографували "Бук-М1" на вулицях Сніжного і зафіксували запуск ракети. Ці свідки, яких разом з сім'ями вивезли з окупованої території, дали свідчення міжнародній слідчій групі, які лягли в основу обвинувачень судового процесу в Нідерландах", - зазначив він.

Геращенко повідомив, що також був допитаний слідчими МСГ і передав всю наявну у нього інформацію для розслідування цього злочину.

"Судовий процес в Нідерландах буде не швидким, але його результат можна передбачити вже заздалегідь - Російська Федерація і її військовослужбовці будуть визнані відповідальними за загибель громадян різних країн, які загинули в нелюдських муках. Російську Федерацію зобов'яжуть видати винних міжнародному трибуналу для відбування тривалих термінів тюремного ув'язнення. А також виплатити десятки мільйонів доларів за кожне втрачене життя", - упевнений він.

Геращенко також повідомив, що крім фотографій "Бука" на вулицях Сніжного та інверсійного сліду ракети, йому того дня надіслали фотографію тіла малазійського немовляти, яке впало на землю з висоти 11 кілометрів. "Неможливо навіть уявити собі муки, яких зазнало це маля... Нехай це страшне фото стане ще одним вироком путінському режиму в очах всіх цивілізованих націй", - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 10 березня 2020 року розпочалося друге судове засідання у справі МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію в причетності до катастрофи рейсу МН17.