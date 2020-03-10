Справа МН17: ГРУшника Пулатова не арештують, якщо він буде свідком у суді

У разі, якщо підполковник ГРУ РФ Олег Пулатов — обвинувачений у справі збитого літака рейсу МН17 вирішить дати свідчення у судовому процесі, йому можуть надати гарантії того, що його не заарештують.

Про це 10 березня під час виступу в суді заявив нідерландський прокурор Тайс Бергер, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Якщо суд вирішить, що до червня ми маємо допитати Пулатова, то існує два логічні варіанти. Його можна допитати або в РФ, або тут під час судового розгляду. Також можна провести відео зв’язок”, - сказав Бергер.

За його словами, якщо Пулатов приїде в Нідерланди на суд як свідок, йому буде забезпечено безпеку.

“Якщо Пулатова буде викликано як свідка, то тоді стаття 12 параграф 1 Європейської конвенції щодо взаємодопомоги говорить про те, що якщо він з’являється перед судом як свідок, то він не може бути заарештований. Якщо ж Пулатов вирішить виступити як відповідач, то його не можна буде викликати як свідка і дати гарантії. Свідку ми можемо гарантувати безпеку від арешту”, - зазначив прокурор.

Раніше Бергер сказав, що прокуратура Нідерландів хоче бачити Пулатова у суді. За його словами є два варіанти: Пулатов може приїхати в Нідерланди щоб дати свідчення у суді як свідок або дати свідчення у Росії, представникам нідерландської сторони.

Як повідомляв Укрінформ, у судовому комплексі “Схіпхол” о 10:00 за місцевим часом розпочалося друге судове засідання у справі МН17. Слухання безпосередньо у судовій залі фіксують п’ять камер, ведеться пряма трансляція нідерландською та англійською мовами.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати з Нідерландів.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.