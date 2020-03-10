Справа МН17: ГРУшника Пулатова не арештують, якщо він буде свідком у суді

Справа МН17: ГРУшника Пулатова не арештують, якщо він буде свідком у суді

Укрінформ
У разі, якщо підполковник ГРУ РФ Олег Пулатов — обвинувачений у справі збитого літака рейсу МН17 вирішить дати свідчення у судовому процесі, йому можуть надати гарантії того, що його не заарештують.

Про це 10 березня під час виступу в суді заявив нідерландський прокурор Тайс Бергер, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Якщо суд вирішить, що до червня ми маємо допитати Пулатова, то існує два логічні варіанти. Його можна допитати або в РФ, або тут під час судового розгляду. Також можна провести відео зв’язок”, - сказав Бергер.

За його словами, якщо Пулатов приїде в Нідерланди на суд як свідок, йому буде забезпечено безпеку.

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“Якщо Пулатова буде викликано як свідка, то тоді стаття 12 параграф 1 Європейської конвенції щодо взаємодопомоги говорить про те, що якщо він з’являється перед судом як свідок, то він не може бути заарештований. Якщо ж Пулатов вирішить виступити як відповідач, то його не можна буде викликати як свідка і дати гарантії. Свідку ми можемо гарантувати безпеку від арешту”, - зазначив прокурор.

Раніше Бергер сказав, що прокуратура Нідерландів хоче бачити Пулатова у суді. За його словами є два варіанти: Пулатов може приїхати в Нідерланди щоб дати свідчення у суді як свідок або дати свідчення у Росії, представникам нідерландської сторони.

Як повідомляв Укрінформ, у судовому комплексі “Схіпхол” о 10:00 за місцевим часом розпочалося друге судове засідання у справі МН17. Слухання безпосередньо у судовій залі фіксують п’ять камер, ведеться пряма трансляція нідерландською та англійською мовами.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати з Нідерландів.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

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