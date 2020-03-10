Справа МН17: прокуратура Нідерландів хоче отримати свідчення ГРУшника Пулатова

Прокуратура Нідерландів хоче отримати свідчення одного зі звинувачених у справі МН17 - підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова у суді, який раніше заявив про своє бажання брати участь у судовому процесі.

Про це під час слухання справи збитого літака заявив один із нідерландських прокурорів, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Прокурор запропонував кілька варіантів, як можна було б отримати свідчення Пулатова. Зокрема, він може приїхати в Нідерланди щоб дати свідчення у суді. Ще один можливий варіант, за словами прокурора, дати свідчення у Росії, представникам нідерландської сторони.

Прокурор також закликав Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченко пояснити свої заяви щодо катастрофи рейсу МН17.

Так, прокурор повідомив, що в одному з інтерв’ю Харченко заявив, що не причетний до збиття літака, однак докази говорять про його причетність до розгортання комплексу “Бук”.

Дубинський також “має багато чого пояснити”. Наприклад, через місяці після збиття MH17 стало відомо про його причетність до катастрофи. Дубинський підтвердив, що його голос дійсно можна почути в розмовах в яких йшлося про збиття літака, але потім заперечив, що знав про це.

“Тепер у нього є можливість пояснити, як ми маємо зрозуміти ці різні заяви”, - зазначив під час свого виступу нідерландський прокурор Тайс Бергер.

Як повідомляв Укрінформ, у судовому комплексі “Схіпхол” о 10:00 за місцевим часом розпочалося друге судове засідання у справі МН17. Слухання безпосередньо у судовій залі фіксують п’ять камер, ведеться пряма трансляція нідерландською та англійською мовами.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.