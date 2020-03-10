Справа МН17: у Нідерландах - другий день засідання суду

У нідерландському судовому комплексі "Схіпхол" розпочалося друге судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У тимчасовому пресцентрі на екранах вже з’явилося зображення судової зали.

Слухання безпосередньо у судовій залі фіксують п’ять камер, ведеться пряма трансляція нідерландською та англійською мовами.

Головуватиме суддя Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Всі вони нідерландці.

Розгляд справи відбувається у найбільшій залі суду – D.

Як повідомляв Укрінформ, для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік. Відомий попередній графік слухань: з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".