Суд у справі МН17: винним може загрожувати довічне ув'язнення

У разі доведення вини підсудним у справі знищення літака Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" може загрожувати довічне ув’язнення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Максимальне покарання згідно із нашим законодавством - довічне позбавлення волі”, - зазначила заступниця генпрокурора Нідерландів Дігна ван Буцелар.

Водночас речниця окружного суду в Гаазі Йоланде Вайннобел ухилилася від прямої відповіді на запитання про те, які терміни ув'язнення, загрожують підозрюваним.

“Ми не можемо оцінювати терміни. Все вирішуватиме суд”, - указала Вайннобел.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Серед них троє росіян: ексофіцер ФСБ, колишній “міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал (на час знищення літака - полковник) ГРУ генштабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначення ГРУ Олег Пулатов. Четвертий підозрюваний – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-і зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони ЗС РФ, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.