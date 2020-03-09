Серед обвинувачених у справі МН17 можуть з’явитися Путін і Шойгу — The Insider

Під час судового процесу у справі про катастрофу рейсу МН17 серед обвинувачених може з'явитися і президент РФ Володимир Путін, що зробить його "токсичним" для міжнародних контактів.

Про це заявив російський журналіст-розслідувач, головний редактор The Insider Роман Доброхотов в ефірі Радіо Свобода під час трансляції, присвяченій початку судового процесу у справі МН17, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз, наприклад, на 9 Травня (президент Франції) Емманюель Макрон має намір приїхати в Москву, моральна готовність до "business as usual" є у багатьох європейських політиків. А тепер уявіть, що окрім нинішніх чотирьох обвинувачених серед обвинувачених з'являться також Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу - ред.), Бортников (директор ФСБ РФ Олександр Бортников - ред.) – і це, найімовірніше, відбудеться. Можливо, з'явиться навіть Володимир Путін. Звичайно, що політичні втрати від контактів з таким "токсичним" президентом будуть значно більші", - наголосив Доброхотов.

На його думку, головне значення судового процесу в Гаазі полягає саме в тому, що він призведе до політичних втрат для Росії та Кремля.

Російський журналіст-розлідувач переконаний, що Кремль не піде шляхом Ірану, який визнав збиття українського авіалайнера під Тегераном, та продовжуватиме заперечувати свою причетність до збиття малайзійського літака над Донбасом, адже в іншому випадку керівництву РФ доведеться визнати факт збройної агресії проти України.

"Тут ситуація абсолютно інша, адже Boeing був збитий над територією України. Навіть якщо вони (керівництво РФ – ред.) скажуть, що це навіть не солдат, а якийсь сепаратист нажав на кнопку, а керівництво тут ні до чого, то це все одно буде визнанням того, що важка військова техніка була відправлена на територію іншої держави. А за всіма визначеннями – і відповідно до міжнародних договорів, і російського кримінального права – це є збройною агресією щодо іншої держави", - заявив Доброхотов.

Він вказав на те, що відправлення такого типу озброєння на територію іншої країни не могло відбуватися без рішення верховного головнокомандувача, яким у Росії є президент Володимир Путін.

"Зрозуміло, що без рішення верховного головнокомандувача відправити військову техніку на територію іншої країни просто неможливо. Якщо вони будуть таке заявляти, що це була просто якась ініціатива курської бригади – взяти і викрасти цей "Бук" і якимсь дивним, містичним чином перевезти його через кордон – то ніхто в це не повірить, це буде просто смішно", - заявив головний редактор видання, яке зробило декілька розслідувань щодо МН17 та знайшло двох генералів російського ГРУ, яких розшукувало міжнародне слідство.

На переконання Доброхотова, стратегія керівництва РФ щодо суду в Гаазі у справі МН17 полягатиме в тому, щоб "відволікти увагу від цього процесу, затягнути час якнайбільше і знизити політичні втрати".

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 9 березня розпочався суд у справі збитого літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука", - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".