Процес у справі МН17 стартував: перші підсумки

Навіть спалах коронавірусу не зміг завадити суду

9 березня 2020 року в Нідерландах розпочався один із найгучніших процесів за останні десятиліття. Слухання проходять у судовому комплексі “Схіпхол”, який за іронією долі розташований біля аеропорту "Схіпхол", звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу МН17. На борту було 298 людей, усі вони загинули. Після понад 5 років розслідування, слідство з’ясувало: літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. У червні 2019 року Міжнародна спільна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни, четвертий – українець. Один із підозрюваних виявив бажання долучитися до процесу.

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

Дорога, що веде до центрального входу судового комплексу “Схіпхол”, перекрита. Усюди – поліція та охорона суду.

Автобус номер 185, який зазвичай зупиняється біля центрального входу суду, змінив маршрут. Його зупинку окупували журналісти, ховаючись від сильного вітру в очікуванні сенсації.

Піт Плуг, Антон Котте

Родичі загиблих поспішають до судової зали. Піт Плуг, який утратив у катастрофі брата, невістку й племінника, вкотре наголошує: цей суд – дуже важливий етап для рідних. Він уже не вірить, що останки його брата колись повернуть додому, але не втрачає надії, що винні у смерті його рідних будуть покарані. “Чотири людини для початку – це дуже хороша новина для нас. Не думаю, що вони будуть у суді, але дуже важливо, що всі нарешті дізнаються, що сталося”, – зауважив Піт Плуг.

Йдеться про четвірку підозрюваних, яку в червні минулого року Міжнародна спільна слідча група (JIT) назвала причетними до транспортування та бойового застосування "Бука" – це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генерального штабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник спецпризначення ГРУ Олег Пулатов (усі троє – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Антон Котте, який утратив старшого сина, невістку та шестирічного онука, наголосив, що п’ять довгих років чекав на початок цього судового процесу. “Я сказав 5 років тому, через тиждень після катастрофи, що ми зобов'язані завершити цей процес заради тих, кого ми любимо”, – наголосив Котте.

Один із чотирьох підозрюваних – Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Чи з’явиться він у суді? Хто ще міг захотіти долучитися до процесу? Журналісти чатують на вулиці, заглядаючи у вікно чи не кожної автівки, яка їде у супроводі правоохоронців. Та дива не сталося. Ніхто з підозрюваних не з’явився. Справу розглядають у найбільшій залі суду – D. У ній присутні адвокати одного з підозрюваних, підполковника спецназу ГРУ РФ Олега Пулатова. Його інтереси представляють Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк із нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною. Вона також у залі суду.

“Він не винний, він не несе відповідальності й не причетний до збиття літака”, – сказала про Пулатова під час свого виступу в суді Сабіна тен Дуссхате. Вона також наголосила, що захист Пулатова не має на меті затягнути процес. Однак зазначила, що згідно з правовими нормами адвокатам потрібен час на ознайомлення з матеріалами справи. Рідні переживали, що перше судове засідання триватиме недовго, боялися, що розгляд справи взагалі перенесуть на невизначений термін, поки адвокати Пулатова не вивчать справу в понад 30 000 сторінок.

Дженіфер Херст

“Під час будь-якого судового процесу захист має бачити всі докази у суді. Це нормально. Роль Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) полягає у тому, щоб отримати якомога більше доказів та підтвердити факти, щоб представити їх у відкритому суді”, – сказала у коментарі Укрінформу начальник Федеральної поліції Австралії Дженіфер Херст.

Дігна ван Буцелар

Зі свого боку, заступниця генпрокурора Нідерландів Дігна ван Буцелар зазначила, що підозрювані завжди можуть змінити своє рішення і долучитися до процесу. Щоправда, вона також визнала, що це може затримати розгляд справи. Відповідаючи на запитання, скільки світить тим, кого визнають винними у збитті літака, повідомила, що максимум, який загрожує обвинувачуваним у справі про збиття малайзійського Боїнга рейсу МН17 – довічне ув’язнення.

Йоланде Вайннобел

Водночас речниця окружного суду в Гаазі Йоланде Вайннобел уникнула прямої відповіді на запитання про те, яке покарання, зокрема терміни ув’язнення, загрожують підозрюваним. “Ми не можемо оцінювати строки. Все вирішуватиме суд”, – сказала вона.

Гендрік Стейнгаюс

Під час судового засідання головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс повідомив, що від 84 родичів загиблих унаслідок катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 надійшли заяви з вимогами компенсацій.

Деді Вуй-а-Цой

Також під час засідання суду одна з трьох нідерландських прокурорів у суді, Деді Вуй-а-Цой, зачитала імена всіх 298 загиблих, хто був на борту літака, що виконував рейс із Амстердама до Куала-Лумпура і був збитий 17 липня 2014 року над окупованою частиною Донбасу.

СУДОВІ ПОВІСТКИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ

Повістку офіційно було передано лише одному з підозрюваних, а саме Олегу Пулатову, який вирішив долучитися до процесу і представлений у суді двома нідерландськими адвокатами. Усіх інших, а саме Ігоря Гіркіна (Стрєлкову), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка, довелося інформувати про суд навіть через соцмережі. Спочатку їм повідомили за місцем реєстрації, потім надсилали повідомлення через електронну пошту, ВКонтакте, Facebook, WhatsApp, Skype та ін. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що всі підозрювані належним чином були поінформовані про судовий процес. Ба більше, є докази того, що вони ознайомилися з повідомленнями. Також телефоном вдалося зв’язатися з Сергієм Дубинським.

Однак ці четверо – не єдині фігуранти справи МН17. Адже розслідування триває.

Гюндуз Мамедов “Те, що стосовно чотирьох осіб, а саме трьох громадян РФ і одного громадянина України, були направлені матеріали в суд, ще не означає, що на цьому процес зупиняється. Слідство триває як із нідерландської сторони, так і з української”, – наголосив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, який очолив Міжнародну слідчу групу від України у справі MH17. У даному судовому процесі йдеться про притягнення до відповідальності конкретних осіб, винних у збитті літака. Коли ж буде названо імена нових підозрюваних, то суд вирішить: чи долучатимуть їх до вже існуючого судового процесу, чи буде новий судовий процес. Зокрема це залежить від того, ким виявляться нові підозрювані, який зв'язок вони мали з чотирма вже відомими підозрюваними і яку роль відігравали у трагедії.

Посол України в Нідерландах не виключає ще один процес у справі МН17. Як відомо, Нідерланди й Австралія розпочали консультації з РФ про її відповідальність як держави за роль у збитті МН17, тож не виключено, що саме з цього приводу може бути окремий судовий процес.

Всеволод Ченцов

“Що стосується відповідальності держави, існують окремі провадження. Україна має процес проти РФ у Міжнародному суді ООН, і МН17 фігурує як епізод, дуже важливий епізод у цій справі. Крім того, як вам відомо, Нідерланди та Австралія розпочали консультації з РФ про відповідальність як держави за її роль у збитті МН17, і залежно від результатів тих консультацій – або буде якесь врегулювання, або, що не виключено, буде окремий судовий процес”, – сказав Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

КОРОНАВІРУС НЕ ЗАВАДИВ ПРОЦЕСУ

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус зростає. Вже зафіксовано понад 320 випадків. Фактично за добу хворобу було виявлено у майже 60 людей. Та навіть спалах коронавірусу не зміг завадити суду в справі МН17.

Навпроти судового комплексу "Схіпхол" для представників ЗМІ побудували тимчасовий пресцентр. Там забезпечили пряму трансляцію судового засідання, інтернет, облаштували зали для пресконференцій, звели їдальню. Через коронавірус на першому поверсі двоповерхової будівлі поставили антисептики. Такі ж самі також були безпосередньо у судовому комплексі "Схіпхол". А всіх, хто хворіє чи погано почувається, закликали не відвідувати слухання, щоб не наражати на небезпеку інших.

У залі D, де безпосередньо проходять слухання, перебувало 25 родичів загиблих.

Ці люди кажуть – всередині вирують такі емоції, що жодна інфекція їм не страшна, і процесу, на який вони чекали понад п’ять років, не завадив навіть коронавірус.

Ірина Драбок, Гаага