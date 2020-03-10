У справі MH17 Росія "ходить по канату" – експерт

Позиція Росії стосовно судової справи про знищення літака рейсу MH17 видається не надто перспективною, адже для процесу вдалося зібрати надзвичайні докази.

Про це телеканалу ntv.de заявив німецький аналітик Юліус фон Фрайтаг, який очолює московський офіс фонду Фрідріха Наумана.

«Видається досить очевидним, що ракета, яка вцілила у літак MH17, була російською, і підозрювані, ймовірно, були в прямому контакті з державними структурами... З одного боку, росіяни заперечують власний вчинок заради послаблення санкцій. З другого - пишаються ним, як демонстрацією сили, що може залякати опонентів», - зазначив Фрайтаг.

За його словами, Москва «ходить по канату», і ця амбівалентність проявиться у процесі, який розпочався 9 березня.

Вирішальним фактором, на думку Фрайтага, є питання санкцій, які Євросоюз наклав на РФ. Вони впливають на російський нафтовий сектор, а, отже, на всю економіку. Тому Кремлю було важливо переконати світову спільноту, буцімто справа MH17 була хибно оцінена. Відразу після трагедії РФ запустила заплутану інформаційну кампанію, в рамках якої російське телебачення постійно висувало нові версії, нагадує експерт.

Росія хотіла посіяти сумніви, аби розірвати санкційну коаліцію ЄС, пояснює Фрайтаг. Проте, за його словами, докази у справі є надзвичайними, тож стратегія Москви видається не надто перспективною.

Водночас експерт зауважує, що четвірка обвинувачуваних може не боятися зустрічі з правосуддям. Навіть якщо їх визнають винними перед Міжнародним судом, дуже мало шансів, що Москва їх видасть.

Як повідомляв Укрінформ, розгляд справи МН17 у Нідерландах продовжиться у вівторок о 10:00 за місцевим часом.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Серед них троє росіян: ексофіцер ФСБ, колишній “міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал (на час знищення літака - полковник) ГРУ генштабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначення ГРУ Олег Пулатов. Четвертий підозрюваний – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-і зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони ЗС РФ, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.