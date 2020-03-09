Справа MH17: США наполягають на притягненні до відповіді всіх винних

Державний департамент США привітав початок кримінального процесу в Нідерландах у справі MH17 та нагадав про резолюцію Ради Безпеки ООН, відповідно до якої понести відповідальність мусять усі винні особи.

Про це йдеться в заяві, поширеній Держдепом.

"Перед початком процесу ми нагадуємо про вимогу Ради Безпеки ООН про необхідність притягнення до відповідальності всіх причетних… Ми закликаємо всі держави докладати зусиль у співпраці задля встановлення правосуддя відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - наголошується в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві США нагадали, що всі чотири особи, яким висунуті обвинувачення, є членами сил, що діють під проводом Росії на сході України.

Як підкреслили в Держдепі, суд у Нідерландах у справі MH17 "є критично важливим моментом у пошуку справедливості для родин та друзів 298 осіб, які втратили життя 17 липня 2014 року".

При цьому у Вашингтоні висловили цілковиту довіру правовій системі Нідерландів.

"Ми підтримуємо нинішню роботу Спільної слідчої групи у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Ми знову закликаємо Росію припинити свою тривалу агресивну й дестабілізуючу діяльність в Україні", - наголошують у Держдепі.

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Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група встановила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.