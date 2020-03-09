Справа MH17: оновлена слідча група провела перше засідання

Справа MH17: оновлена слідча група провела перше засідання

Укрінформ
У столиці Нідерландів Амстердамі відбулося перше засідання у новому складі Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"8 березня 2020 року в Амстердамі, після підписання документів щодо продовження роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team - JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 та її оновлення, JIT провела перше засідання у новому складі. Всі сторони засвідчили свою повну готовність до співпраці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, який тепер очолює міжнародну слідчу групу від України, запевнив, що ця справа є одним з ключових пріоритетів в діяльності органів прокуратури.

Представники JIT домовились про подальші кроки у своїй роботі, а також обговорили початок судового процесу, що стартує 9 березня в комплексі юстиції "Схіпхол". У суді як слухачі братимуть участь і українські прокурори.

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Тим часом став відомий склад делегації України на суді в Нідерландах. Як повідомило hromadske з посиланням на заступницю директора департаменту з міжнародного права МЗС, Оксану Золотарьову, делегація України складається з представників Офісу генпрокурора (заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова), заступника голови Служби безпеки, посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової.

"Представляти позицію обвинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Виключно вона. Решта - будуть надавати їй максимальну моральну підтримку", - додала Золотарьова.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група встановила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

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