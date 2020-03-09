Справа MH17: оновлена слідча група провела перше засідання

У столиці Нідерландів Амстердамі відбулося перше засідання у новому складі Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"8 березня 2020 року в Амстердамі, після підписання документів щодо продовження роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team - JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 та її оновлення, JIT провела перше засідання у новому складі. Всі сторони засвідчили свою повну готовність до співпраці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, який тепер очолює міжнародну слідчу групу від України, запевнив, що ця справа є одним з ключових пріоритетів в діяльності органів прокуратури.

Представники JIT домовились про подальші кроки у своїй роботі, а також обговорили початок судового процесу, що стартує 9 березня в комплексі юстиції "Схіпхол". У суді як слухачі братимуть участь і українські прокурори.

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Тим часом став відомий склад делегації України на суді в Нідерландах. Як повідомило hromadske з посиланням на заступницю директора департаменту з міжнародного права МЗС, Оксану Золотарьову, делегація України складається з представників Офісу генпрокурора (заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова), заступника голови Служби безпеки, посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової.

"Представляти позицію обвинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Виключно вона. Решта - будуть надавати їй максимальну моральну підтримку", - додала Золотарьова.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група встановила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.