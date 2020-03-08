Слідчу групу від України у справі MH17 очолив заступник генпрокурора Мамедов

У Амстердамі 8 березня затвердили оновлений список членів Спільної слідчої групи від України. Від Офісу генерального прокурора до неї увійшли 4 представники. Групу очолив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"До JIT (Joint Investigation Team – Спільна слідча група) входять представники правоохоронних органів п’яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

8 березня 2020 року в Амстердамі погоджено та затверджено оновлений список членів Спільної слідчої групи від України. Від Офісу Генерального прокурора до JIT увійшли 4 представники. Групу очолив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу щодо розслідування міжнародних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що такий високий рівень в українській групі забезпечено вперше. "Всі ці кроки гарантують продовження розслідування щодо збиття боїнгу для єдиної мети – притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі: від тих, хто віддавав команди до тих, хто їх виконував. Всі країни-члени JIT працюють над пошуком правди і ми її знайдемо", - зазначив Мамедов.

Представники країн-членів JIT відвідали меморіал MH17, де вшанували пам’ять жертв авіакатастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Фото: gp.gov.ua