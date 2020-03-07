Нова справа МН17 можлива, якщо слідство встановить нових підозрюваних — суддя

У разі встановлення слідством нових підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 їхня винуватість може бути розглянута як у судовому процесі, що розпочнеться 9 березня, так і у новому.

Про це повідомила в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна” відповідальна за роботу зі ЗМІ під час процесу щодо МН17 суддя Йоланде Вейннобел.

“Прокуратура може вирішити, що є достатньо доказів для притягнення до відповідальності нових підозрюваних. В цьому разі прокурор має прийняти рішення, чи притягати до відповідальності нових підозрюваних як частину цієї самої справи чи окремої”, - сказала Вейннобел.

Вона додала, що у суду теж буде своя позиція з цього питання.

“Суд теж буде вирішувати, чи обвинувачуваний буде проходити в одній справі, чи це буде дві окремі справи”, - зазначила суддя.

За її словами, тільки вранці 9 березня стане відомо, чи з’явилися нові звинувачувані та інші адвокати. Станом на сьогодні є тільки два адвокати, які заявили, що представлятимуть одного обвинуваченого.

Як повідомляв Укрінформ, 9 березня в Нідерландах розпочнеться суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17.

Судове засідання в Нідерландах відбудеться на підставі доказів, зібраних Спільною слідчою групою (JIT) за участю правоохоронних органів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до авіакатастрофи. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати.