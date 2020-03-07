Справа MH17: кількість свідків, яких заслухають у суді, наразі невідома

Кількість свідків, що виступатимуть під час судового процесу у справі про катастрофу рейсу МН17, стане відома лише під час розгляду справи по суті.

Про це повідомила в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна” відповідальна за роботу зі ЗМІ під час процесу щодо МН17 суддя Йоланде Вейннобел.

“Нам ще не відомо, як багато свідків — ми почуємо про це тільки при розгляді справи по суті у суді. Нам відомо, що є певна кількість анонімних свідків. Але скільки їх – нам теж не відомо”, - сказала Вейннобел.

Водночас суддя зазначила, що саме суд вирішуватиме, чи матиме свідок статус анонімного.

“Якщо ці свідки даватимуть свідчення, і вони перебувають під захистом, бажаючи залишатися анонімними, то тоді їх опитає суддя, що веде слідство, - це суддя, який відповідає за розслідування до того, як справа надійде у суд. Саме він прийматиме рішення, чи матиме свідок статус анонімного, встановивши, чи є для цього підстави. Також цей суддя здійснить конкретні кроки, які будуть застосовані щодо цього свідка, наприклад може бути прийняте рішення, що ні прокуратура, ні захист не зможуть бути присутніми під час опитування такого свідка. Судді також не буде відомо, ким він є”, - пояснила вона.

Як повідомляв Укрінформ, особи тринадцяти свідків у справі про катастрофу літака рейсу МН17 залишаться в таємниці, оскільки вони можуть зазнавати істотних ризиків.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня. Судове засідання відбудеться на підставі доказів, зібраних Спільною слідчою групою (JIT) за участю правоохоронних органів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.