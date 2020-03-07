Акредитацію на суд у справі МН17 просять понад 400 представників ЗМІ - суддя
Про це в інтерв'ю агентству"Інтерфакс-Україна" повідомила відповідальна за роботу зі ЗМІ під час процесу щодо МН17 суддя Йоланде Вейннобел.
"Акредитацію для висвітлення процесу запросило понад 400 представників засобів масової інформації", - сказала вона.
Вейннобел розповіла, що у залі суду зарезервовано 25 місць для родичів загиблих, 15 - для преси.
"Ще один ряд зарезервовано для родичів, які відіграють у суді певну роль – у них є право виступити в суді і розповісти про свої страждання, у них також є право заявити про відшкодування збитків, і є ряд для адвокатів і підсудних. Крім того, в цьому залі є публічна трибуна – там перебуватимуть міжнародні спостерігачі, яких вже зареєстровано 65", - зазначила вона.
Таким чином, за її словами, у судовій залі буде понад 100 осіб.
"Крім того, поруч із цим залом є ще три інші, в яких також можна буде спостерігати за процесом", - зазначила суддя.
Як повідомляв Укрінформ, 9 березня в Нідерландах розпочнеться суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17.
Судове засідання в Нідерландах відбудеться на підставі доказів, зібраних Спільною слідчою групою (JIT) за участю правоохоронних органів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.
Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.
У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.