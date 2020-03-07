Справа МН17 у суді: останні приготування та гастролі кремлівських пропагандистів

Чого чекати від судового процесу та як він може вплинути на позов України до Міжнародного суду ООН?

Розслідування щодо збиття пасажирського літака, що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпура, тривало понад п’ять років. Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак був знищений зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до трагедії. РФ провини не визнає, натомість всіма силами намагається уникнути відповідальності, створюючи неймовірні версії катастрофи за допомогою кремлівських пропагандистів. Вони гастролюють світом, влаштовуючи різні акції чи показуючи своє “кіно”, і намагаються переконати всіх, що Росія невинна.

9 березня в Нідерландах розпочинається суд. Троє суддів у судовому комплексі “Схіпхол” вивчатимуть матеріали справи щодо чотирьох підозрюваних. Українця Леоніда Харченка, який воював на боці "ДНР", та трьох росіян: колишнього офіцера ФСБ, так званого екс-міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала, а на час збиття літака полковника ГРУ генерального штабу збройних сил РФ Сергія Дубинського і підполковника спецназу ГРУ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландськими адвокатами. Чи з’явиться хтось із них на лаві підсудних? Навряд чи. Утім головне, що їхня відсутність не завадить процесу. І суд щодо МН17 не обмежиться квартетом, і будуть висунуті нові обвинувачення. Можливо, саме тому Росія намагається запобігти розплутуванню клубка, бо невідомо, до яких іще персоналій може привести ниточка.

Отже, чого чекати від першого тижня судових засідань? Що робили співробітники російського ГРУ у Нідерландах через кілька тижнів після збиття МН17? І як кримінальний процес у судовому комплексі “Схіпхол” може вплинути на справу в Міжнародному суді ООН, адже збиття “Боїнга” є також частиною позову проти РФ, який подала Україна до Міжнародного суду ООН.

АГЕНТИ ГРУ ТА МН17

Катастрофа МН17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу. Вони загинули 17 липня 2014 року, коли пасажирський літак, що виконував рейс МН17, був збитий над окупованим Донбасом. Через кілька тижнів після трагедії двоє співробітників російської військової розвідки ГРУ перебували у Нідерландах. Можливо, вони просто їздили подивитися на собор? Так вже сталося, що російські розвідники полюбляють собори. Якщо ж без жартів, про те, що вони робили в Нідерландах, достеменно невідомо, однак джерело видання Volkskrant пов’язує цю їхню поїздку саме з МН17.

Зазначається, що через півроку ці ж двоє агентів ГРУ виявилися частиною російської державної комісії, з якою співпрацювала Рада з безпеки на транспорті Нідерландів та яка готувала звіт про причини катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу MH17. На думку видання, головним завданням агентів Кремля було завадити слідству зсередини, а саме намагаючись впливати на хід розслідування, ведучи його хибним шляхом.

Влітку 2015 року підозрілі люди перебували біля офісу Ради з безпеки на транспорті Нідерландів у Гаазі. Також того ж року була спроба атаки Ради з безпеки на транспорті Нідерландів з боку хакерського угруповання Fancy Bear, пов'язаного з російською воєнною розвідкою.

Пам’ятаєте чотирьох російських розвідників, які два роки тому здійснили спробу кібернападу на штаб-квартиру Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)? Вони полювали на базу даних організації, бо агенція вивчала зразки хімічної речовини, застосованої для отруєння Скрипалів у Великій Британії, а також з’ясовувала обставини хімічної атаки у Сирії (м. Дума). Так от ГРУшники, які намагалися проникнути в мережу ОЗХЗ у Гаазі у 2018 році, спочатку були помічені у Роттердамі біля Національної прокуратури Нідерландів, що займається кримінальним розслідуванням збиття MH17.

Матеріал для Volkskrant допомагав готувати один із колег засновника міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліота Гіґґінса.

Сам Гіґґінс у коментарі Укрінформу зазначив: “Стосовно суду, я думаю, що всі ті люди, які намагалися розглядати розслідування JIT як таке, що повністю базується на доказах із відкритих джерелах і роботі Bellingcat, будуть неприємно здивовані, коли почнеться судовий процес, бо ми побачимо набагато більше, ніж просто докази з відкритих джерел”.

Еліот Гіґґінс

За його словами, вже відомо про існування як мінімум 14 свідків, які попросили суд залишатися засекреченими.

“Прокуратура повідомила, що існує 36000 сторінок інформації, плюс 6000 мультимедійних файлів, які будуть частиною справи, тож багато інформації. І нам, звісно, буде дуже приємно бачити справу в суді. Ми не сумніваємося, що російський захист буде цікавий та захоплюючий”, - додав Гіґґінс.

ГОТОВНІСТЬ ДО СУДНОГО ДНЯ

Тим часом у судовому комплексі “Схіпхол”, де 9 березня починається розгляд справи МН17, все готово до процесу: призначені судді, обрано залу, завершено будівництво тимчасового пресцентру для представників ЗМІ, дехто з журналістів уже навіть забрав свою акредитацію. Підготувалися навіть до коронавірусу - у пресцентрі та суді роздаватимуть антисептики для рук.

Процес у судовому комплексі “Схіпхол” розпочнеться о 10:00 за місцевим часом. Він буде відкритим і відбуватиметься двома мовами: нідерландською та англійською. Допит свідків під час засідань може відбуватися через відеозв'язок.

“Переважно у перші дні слухань не йдеться про суть справи. Цей процес не стане виключенням. Перші дні слухань стосуватимуться, головним чином, кількох питань. Зокрема, потрібно дати відповіді на запитання на кшталт: хто з'явився на слухання, чи є підозрювані, чи є адвокати, чи завершено розслідування, чи очікується відшкодування збитків, і якщо так, то скільки”, - сказала речниця Окружного суду в Гаазі Йоланде Вайннобел.

Йоланде Вайннобел

Відомо, що судовий комплекс "Схіпхол", розташований за 50 км від Гааги, було зарезервовано на рік для розгляду справи MH17. Існує попередній графік слухань: з 9-го до 13-го березня, з 23-го до 27-го березня, з 8-го червня до 3-го липня, із 31-го серпня до 13-го листопада 2020 року та з 1-го лютого до 26-го березня 2021 року.

Водночас суддя Окружного суду Гааги Марайє Кнайф зазначила, що до суду вже передали частину матеріалів, але це ще не все.

Марайє Кнайф

“Усі сторони можуть отримувати нові докази та долучати їх до матеріалів справи. По тому почнеться розгляд по суті”, - додала вона.

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ У “СХІПХОЛІ” НА СПРАВУ У МС ООН

Розгляд справи МН17 у судовому комплексі “Схіпхол” - це самостійний кримінальний процес. Збиття літака також є частиною позову, поданого Україною проти РФ до Міжнародного суду ООН. Йдеться про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН підтвердив юрисдикцію у цій справі.

Судовий комплекс “Схіпхол”

“Встановлення справедливості у справі МН17 - комплексне питання. Крім відповідальності конкретних осіб мають бути знайдені відповіді на запитання: як потрапила зброя, за допомогою якої був збитий літак, в Україну; чи це було недбальство, помилка, чи спланована акція... Відповідно, виникає питання відповідальності за такі дії або бездіяльність, зокрема на рівні держави та її органів. Так, Україна вже використовувала в рамках нашого процесу в Міжнародному Суді ООН інформацію та матеріали, що оприлюднювалися Спільною слідчою групою. Російська Федерація під час слухань у МС ООН з питань юрисдикції також здійснювала відповідні посилання на доповіді слідства у кримінальній справі. Тому цілком вірогідно, що матеріали, представлені в суді, рішення суду, наскільки це буде можливо і доцільно, використовуватимуться на наступних стадіях процесу у Міжнародному Суді ООН”, - пояснив у коментарі Укрінформу Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Всеволод Ченцов

За його словами, те саме стосується і процесів ініційованих родичами загиблих у Європейському суді з прав людини, і відповідних консультацій урядів Нідерландів та Австралії з росіянами щодо ролі РФ у збитті МН17, які, у разі відсутності результату, також можуть перерости у судовий процес.

Крім того, Всеволод Ченцов наголосив, що передача матеріалів щодо чотирьох підозрюваних у суд і ухвалення вироку - кульмінація у процесі встановлення істини.

Міжнародний суд ООН

“У даному судовому процесі йдеться саме про притягнення до відповідальності конкретних осіб, винних у збитті літака. Звичайно, і в нідерландському суспільстві - адже більшість жертв, майже 200 осіб, були громадянами Нідерландів, - і на міжнародному рівні очікують, що 4-ма особами справа не обмежиться і будуть пред'явлені нові обвинувачення. Таким чином, судовий процес, який розпочинається 9 березня, є дуже важливим етапом, але співпраця в рамках Спільної групи з розслідування продовжиться. Попри те, що процес відбувається в Нідерландах і відповідно до нідерландського законодавства, він, тим не менш, має міжнародний характер (участь свідків, родичів загиблих, представників ЗМІ з різних країн - понад 400 журналістів, та інше). Тому п'ять країн, правоохоронні органи яких ведуть розслідування, також розподіляють між собою фінансове навантаження. Відповідну допомогу, зокрема із забезпечення перекладу, надають й інші держави, громадяни яких загинули внаслідок цього злочину”, - розповів він.

Всеволод Ченцов також зазначив, що відставка генпрокурора Руслана Рябошапки не вплине на активність залучення української сторони до процесу. За його словами, делегацію України, яка буде спостерігати за ходом судових слухань, очолить заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

“Він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування. До неї також входять представники СБУ. Під час перебування в Нідерландах делегація, крім присутності на процесі, братиме участь у відповідних заходах у рамках роботи Спільної групи. Таким чином, вважаю, що немає підстав для хвилювання. Головне, що зберігається наступництво у діяльності групи та політична підтримка наших дій на найвищому рівні”, - зазначив Ченцов.

ГАСТРОЛІ КРЕМЛІВСЬКИХ ПРОПАГАНДИСТІВ

Тим часом російська журналістка Яна Єрлашова та нідерландський блогер Макс ван дер Верф, які позиціонують себе як незалежні журналісти-розслідувачі, відкрили новий сезон. Зі своїм фільмом про МН17 вони поїхали в Лондон. Там показали “кіно” під назвою “Заклик до правосуддя”. Крутять вони його не вперше, торік вже показували в Гаазі. Рідні загиблих у катастрофі рейсу МН17 ігнорують такі “покази”. Вони проходять непоміченими для місцевих мешканців та міжнародних ЗМІ. “Неупередженість” авторів і замовників “кіно” ні у кого не викликає сумнівів. Серед глядачів переважно учасники спонсорованих антиукраїнських акцій. Раніше Яна Єрлашова працювала на телеканалі RT (Russia Today), де зробила дві стрічки про катастрофу. У фільмах йшлося про те, що МН17 розбився че1080рез атаку українського винищувача Су-25. В одному з них знімався Макс ван дер Верф. Він же згодом, вже у третьому фільмі під назвою “Заклик до правосуддя”, який власне і презентували в Гаазі 23 жовтня 2019 року, виступив у ролі співавтора фільму. Своїм “кіно” ці двоє “правдолюбів” намагаються поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT). Цього року до них долучилися нові “експерти”, з якими парочка також їде до Гааги. Виставу даватимуть 7 березня, за два дні до початку судового процесу. Та попри весь арсенал пропаганди та дезінформації слідство по справі МН17 переходить, як і належить, у судову площину. І у РФ є ще шанс налагодити гідну співпрацю у цій справі відповідно до її міжнародних зобов’язань, зокрема, резолюції РБООН 2166. Нещодавно прокуратура Нідерландів запропонувала Росії забезпечити виконання вироків підсудним по справі після їх винесення. Реакції наразі немає...

Ірина Драбок, Гаага

Фото автора та з сайту mailchi.mp