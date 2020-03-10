Захист має бачити всі докази у справі МН17 - начальник поліції Австралії

Сторона захисту на судовому процесі у справі МН17 повинна мати доступ до всіх матеріалів, зібраних Міжнародною спільною слідчою групою.

Про це після завершення першого судового засідання у справі МН17 сказала у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі начальник Федеральної поліції Австралії Дженіфер Херст.

“Під час будь-якого судового процесу захист має бачити усі докази у суді. Це нормально. Роль Міжнародної спільної слідчої групи полягає у тому, щоб отримати якомога більше доказів та підтвердити факти, щоб представити їх у відкритому суді”, - повідомила Херст

Як відомо, один з підозрюваних у причетності до знищення літака рейсу MH17 - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов - виявив бажання брати участь у судовому процесі. Рідні загиблих не виключають, що Пулатов міг виявити таке бажання тільки задля того, щоб у його адвокатів з’явився доступ до матеріалів справи.

Як повідомляв Укрінформ, розгляд справи МН17 у Нідерландах продовжиться у вівторок о 10:00 за місцевим часом. Судовий комплекс "Схіпхол", у якому відбувається процес, зарезервували на рік. Відомий попередній графік слухань: з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Серед них троє росіян: ексофіцер ФСБ, колишній “міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал (на час знищення літака - полковник) ГРУ генштабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначення ГРУ Олег Пулатов. Четвертий підозрюваний – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-і зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони ЗС РФ, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.