РосЗМІ викриті у більш як 200 випадках дезінформації довкола справи МН17 – EUvsDisinfo

Кремлівська кампанія із дискредитації слідства й суду ведеться за 5 основними напрямами

Російські пропагандисти та дезінформатори проводять цілеспрямовану роботу із дискредитації зусиль Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) у справі MH17 та намагаються таким чином поставити під сумнів правомірність роботи суду щодо цієї справи, який щойно розпочався у Нідерландах.

Про це йдеться у матеріалі європейського видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та спеціалізується на розкритті кампаній дезінформації, спрямованих проти громадян Євросоюзу.

«Справа MH17 широко представлена в нашій базі даних щодо дезінформації – на цей час зареєстровано більше 200 таких випадків», – йдеться у повідомленні.

Автори публікації систематизували напрямки російської дезінформації та визначили п’ять головних, по кожному з яких зроблено окремий аналіз.

1. «РОЗСЛІДУВАННЯ Є УПЕРЕДЖЕНИМ»

Цей напрям, у свою чергу, складається з кількох окремих наративів.

● «Росія не була допущена до участі у розслідуванні!». Таке твердження є неправдою, оскільки розслідування авіаційних катастроф здійснюються за сталими правилами. До них залучаються країна, де сталася катастрофа, країна вильоту літака, країна – виробник літака та країна його реєстрації, у випадку з МН17 це Україна, Нідерланди, США та Малайзія. За необхідністю, розслідування може приймати запити про участь від інших зацікавлених сторін.

● «Представлені Росією докази були проігноровані!». Теза не відповідає дійсності. Всі дані, які надала Росія в рамках розслідування, були ретельно враховані Міжнародною спільною слідчою групою.

● «JIT маніпулює доказами!». Брехня. Судове засідання є публічним, тож всі докази й свідчення є доступними для всіх сторін розслідування. Будь-яка маніпуляція з доказами в такому випадку була б негайно помічена.

● «JIT будує висновки на аматорських даних із соціальних медіа!». Це неправда. Міжнародна спільна слідча група була незалежною у доборі та аналізі всієї доступної інформації. Достовірність цих даних була підтверджена незалежними джерелами, у тому числі командою розслідувачів Bellingcat.

● «Справа побудована на русофобії, а не на твердих доказах!». Хибне твердження. Суд має відкритий доступ до доказів, зібраних слідчими. Масив усіх доказів буде досліджений під час судового засідання.

2. «В УСЬОМУ ВИННА УКРАЇНА»

Другий напрям кремлівської дезінформації, за версією EUvsDisinfo, втілюється у твердження, що в усьому винна Україна.

● «Українські засоби ППО збили MH17!”. Неправда. JIT дійшла обґрунтованого висновку, що рейс MH17 був збитий 17 липня 2014 року ракетою серії 9M38, яка була запущена з ракетної установки BUK-TELAR із місцем запуску в полі поблизу селища Первомайське. На той час цей район контролювався проросійськими силами. Установка BUK-TELAR була завезена з території Російської Федерації та після збиття рейсу MH17 була знову виведена у Російську Федерацію.

● «Український винищувач збив MH17!”. Не відповідає дійсності. На той час у цьому регіоні не було українських бойових літаків.

● «Україна не закрила свій повітряний простір!». Хибне твердження. Весь повітряний рух над зоною конфлікту був заборонений для літаків, що пролітали коридором нижче 32 000 футів. MH17 проходив коридором на висоті 33,000 футів. Крім того, на той час не було жодних припущень, що переважно слабо озброєні проросійські бойовики можуть отримати доступ до сучасних видів зброї, здатних збивати літаки на таких висотах.

MH17

3. «ПОГАНИЙ ЗАХІД»

Третій напрям російської дезінформації – «В усьому винен Захід!»

● «МH17 був британсько-українською операцією з відволікання уваги!». Коментарі від EUvsDisinfo свідчать – це безпідставна конспірологічна теорія.

● «Пасажири MH17 були вже мертвими за кілька днів до катастрофи!». Коментар від EUvsDisinfo: ця сюжетна лінія взята з кримінального серіалу BBC про Шерлока Холмса.

4. «РОСІЯ МОРАЛЬНО НЕ ЗДАТНА»

Четверта пропагандистська теза: «Росія морально не здатна до такого звірства!».

Це маніпуляція. Суд проводиться не над Росією. Міжнародна спільна слідча група звинувачує чотирьох осіб: трьох громадян Росії та одного громадянина України. Офіціальна Росія, на жаль, відмовилася повною мірою співпрацювати зі слідством.

5. «ПРАВДУ НЕ ЗНАЙДУТЬ»

П’ятий пропагандистський напрям: “Ніхто й ніколи не знайде правди!».

На переконання авторів EUvsDisinfo, це сумнівне твердження. Попередні дані, що оприлюднені Міжнародною спільною слідчою групою, демонструють солідну базу доказів, пов’язаних з причетністю чотирьох підозрюваних до вбивства 298 людей. Ці докази будуть розглянуті під час публічного судового засідання, при тому, що підозрювані у злочині мають право на юридичний захист.

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Говорячи про спроби російських пропагандистів дискредитувати роботу Міжнародної спільної слідчої групи та зібрані слідчими докази, європейське видання зазначає, що така цілеспрямована брехня й підтасовки здійснюються відповідно до того, яким чином Кремль розуміє засоби «гібридної війни».

На підтвердження цієї тези автори EUvsDisinfo наводять цитату з публікації Російського інституту стратегічних досліджень щодо використання інформації для досягнення цілей зовнішньої політики.

Зокрема, наводяться слова російського військового теоретика Олександра Бартоша, який прямо заявив, що «дезінформація й пропаганда у ЗМІ та у соціальних мережах є головною характеристикою так званої гібридної зброї… Наративи, які відповідають інтересам (російської) держави та які розповсюджуються на упередження, можуть суттєво знизити вплив іноземних сил на інформаційний простір, адже ті будуть намагатися лише заповнювати вільні залишки в інформаційному потоці».

«Цей метод уточнених «наративів на упередження» чітко відстежувався під час наближення дати суду довкола справи MH17», – роблять висновок автори публікації в EUvsDisinfo.

Дмитро Шкурко, Брюссель