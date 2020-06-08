У Нідерландах почалося судове засідання у справі МН17

У судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах розпочалося четверте судове засідання у справі щодо збитого у 2014 році літака рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

До початку слухань Сілена Фредрікс, яка втратила 23-річного сина, котрий був на борту збитого літака разом зі своєю дівчиною, розповіла кореспонденту Укрінформу, що налаштована рішуче і сподівається, що коронавірус не завадить слуханням.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді, обмежена.

У залі присутні судді, прокурори, родичі загиблих, захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною, якої у залі суду немає. У пресцентрі можна побачити з десяток журналістів. Загалом до процесу допущено 100 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбувається двома мовами: нідерландською та англійською.

Засідання призначені з понеділка 8 червня по п’ятницю 3 липня, але наразі достеменно невідомо, чи суд відбуватиметься щодня. Не виключено, що через коронавірус слухання можуть бути перенесені чи скасовані.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Через коронавірус судові засідання відбулися лише 9, 10 і 23 березня.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.