Фігуранта справи МН17 заарештували в окупованому Донецьку - ЗМІ

Фігуранта справи МН17 заарештували в окупованому Донецьку - ЗМІ

Укрінформ
У березні в окупованому Донецьку був заарештований Леонід Харченко - один з чотирьох обвинувачених у справі про збитий у 2014 році малайзійський "Боїнг" рейсу МН17.

Про це повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на джерело.

Як повідомляється, в 2014 році Харченко носив позивний "Крот" і був командиром одного з "розвідпідрозділів ГРУ" так званої "ДНР". У Нідерландах Харченку висунули офіційні обвинувачення в причетності до катастрофи "Боїнга", суд у цій справі розпочався 9 березня 2020 року.

"А 11 березня Харченко був затриманий біля свого будинку в Донецьку "владою ДНР" і заарештований, але зовсім в іншій кримінальній справі", - йдеться в публікації.

Цю інформацію Російській службі ВВС підтвердило джерело, яке мало відношення до "військового командування ДНР" в 2014-2015 роках, і товариш по службі Харченка, який досі мешкає в Донецьку.

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Повідомляється, що 8 травня арешт колишнього військового розвідника "ДНР" було продовжено ще на два місяці. Зараз, за ​​словами співрозмовників ВВС, він утримується в СІЗО "мін'юсту ДНР" в Донецьку.

"Обвинувачення смішні - нібито участь в незаконному обшуку в 2014 році і незаконне зберігання зброї. По першому пункту у потерпілих до нього претензій немає. По другому - цей пістолет йому в 2019 році видали в "міністерстві держбезпеки" для забезпечення особистої безпеки у зв'язку зі справою МН17", - розповіло джерело, ознайомлене зі справою.

Товариш по службі Харченка вважає, що того взяли під варту, щоб виключити варіант його викрадення спецслужбами України. "Харченко до останнього жив спокійно в Донецьку і не підозрював, що з ним може таке статися. Можливо, його таким жорстким чином охороняють, але це дуже дивний метод забезпечити безпеку людини", - сказав співрозмовник.

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Як повідомлялося, влітку минулого року українським спецпризначенцям вдалося вивезти до Києва колишнього ракетника "ДНР" Володимира Цемаха, який також вважається важливим учасником справи про катастрофу "Боїнга".

У вересні 2019 року Цемаха передали Москві в рамках обміну утримуваними особами між Україною і Росією. Зараз він живе на території, контрольованій "ДНР".

Влада України оголосили Харченка в розшук в липні 2015 року. Йому заочно висунули обвинувачення в створенні терористичної групи, а в 2019 році проти Харченка порушено кримінальну справу за підозрою в причетності до катастрофи "Боїнга" рейсу МН17.

Судові засідання у справі МН17 відбулися в Нідерландах 9, 10 і 23 березня. Наступне засідання суду призначене на 8 червня.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованій в Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час аварії літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (всі - громадяни РФ), а також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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