Справа МН17: ключовим фігурантом виявився заступник голови прикордонної служби ФСБ - Bellingcat

Одним з ключових фігурантів справи про збитий над Донбасом у 2014 році Boeing рейсу MH17 є заступник керівника Прикордонної служби ФСБ генерал Андрій Бурлака.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на дані спільного розслідування з Bellingcat.

Як зазначається, The Insider і Bellingcat вдалося ідентифікувати одного з ключових фігурантів розслідуваної JIT справи про збитий Boeing, раніше ця людина була відома лише як високопоставлений співробітник ФСБ «Володимир Іванович».

«The Insider і Bellingcat вдалося встановити, що цією людиною був не хто інший, як заступник керівника Прикордонної служби ФСБ генерал-полковник Андрій Іванович Бурлака. На даний момент він найбільш високопоставлений з російських держслужбовців, офіційно визнаних фігурантами у справі про збитий «Боїнг», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме він авторизував усі поставки бойовикам важкої військової техніки через російсько-український кордон.

У листопаді 2019 року Об'єднана слідча група (JIT), яка розслідує справу про збитий літак рейсу MH17, опублікувала 23 телефонних розмови, перехоплені напередодні трагедії, з яких видно ступінь залучення ФСБ, ГРУ і Кремля в події на Донбасі.

JIT стверджує, що ці перехоплення свідчать про те, що в місяці, що передують інциденту з Boeing (він був збитий 17 липня 2014 року), «вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання в ДНР».

JIT уточнює, що безпосередньо перед днем ​​катастрофи контакти між ДНР і кремлівськими кураторами інтенсифікувалися. Переговори йшли в основному через спеціальні телефони, надані ФСБ, які забезпечують опцію шифрування зв'язку (цією опцією вони користувалися не завжди).

У перехопленні фігурують прізвища Бортнікова і Шойгу, є голос Суркова, але частину з високопоставлених офіцерів російських спецслужб було важко встановити, можна було лише здогадуватися, що ними були люди з високими званнями і що їхня роль полягає як у безпосередній координації бойових дій, так і в постачанні бойовиків озброєнням і технікою.

«Одним з найбільш цікавих учасників цих телефонних розмов був такий собі «Володимир Іванович», який, судячи з перехоплень, відповідав серед іншого за переміщення через кордон важких озброєнь (у тому числі і горезвісного «Бука»). Він викликає особливий інтерес у JIT», - зазначається в публікації.

У телефонних перехопленнях, опублікованих JIT, «Володимир Іванович» згадується не раз, і з контексту випливає, що він відігравав ключову роль у курируванні військових дій на Донбасі та узгодженні пересування озброєнь через російсько-український кордон.

Розслідувачам вдалося з'ясувати, що «Володимир Іванович» - це начальник оперативно-організаційного управління Прикордонної служби ФСБ Росії генерал-лейтенант Андрій Бурлака. Він є першим заступником керівника Прикордонної служби Володимира Кулішова, який, у свою чергу, є першим заступником голови ФСБ Олександра Бортнікова. У тій же позиції він був і на момент катастрофи рейсу MH17.

Бурлака народився в 1965 році в далекосхідному містечку Радянська Гавань на березі Японського моря. У 1986 році він закінчив Московське вище прикордонне училище КДБ СРСР, служив прикордонником, потім у 1995 році закінчив Академію ФСБ і вирушив продовжувати службу в рідний Хабаровський край, де доріс до керівника прикордонної служби Далекосхідного округу. У 2012 році його перевели до Москви на нинішню посаду.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованої в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди й Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Зараз в Окружному суді Гааги проходить суд у справі про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Судові засідання у справі МН17 відбулися 9, 10 і 23 березня. Наступне засідання суду у Нідерландах у справі МН17 відбудеться 8 червня.