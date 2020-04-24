Вербувальником Шайтанова виявився фігурант справи про збиття MH-17 – Bellingcat

Полковник російської ФСБ Ігор Єгоров, який вербував генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, виявився «Ельбрусом» зі справи про збитий у 2014 році над Донбасом Boeing рейсу MH-17.

Про це повідомляє сайт розслідування Bellingcat.

"Розслідування Bellingcat встановило, що вербувальником шпигуна з СБУ генерала Шайтанова виявився фігурант справи про збиття МН17", - йдеться в повідомленні.

14 квітня 2020 року СБУ оголосила про арешт генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова. Його звинувачують в тому, що він ще до початку війни був завербований полковником ФСБ Ігорем Єгоровим під час одного зі своїх візитів до Росії. За інформацією СБУ, Єгоров і Шайтанов намагалися організувати вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Єгоров раніше мав позивний «Ельбрус» і на початку війни на Донбасі був одним з ключових російських силовиків, спрямованих туди для координації військових дій.

Як вдалося дізнатися, Єгоров народився в 1962 році в місті Стаханов Луганської області. Служить в спецпідрозділі «Вимпел» ФСБ. У 2014 році він брав участь в операції з анексії Криму (і отримав медаль «За повернення Криму»), після чого був відряджений Кремлем на окуповані території Донбасу для координації бойових дій.

За даними розслідування, на початку липня 2014 року Кремль вирішив відправити на окуповані території України декількох досвідчених військових для централізації контролю над ситуацією і припинення внутрішніх конфліктів між різними угрупованнями бойовиків. Було створено два штаби: один в Краснодоні, ним керував генерал-майор Микола Ткачов – «Дельфін» разом високопоставленим офіцером ГРУ Володимиром Іванніковим ("Оріон"), а інший в Луганську, очолюваний військовим з позивним «Ельбрус».

Спільна розслідувальна група (JIT), що займається розслідуванням справи про збитий «Боїнг», включила «Ельбруса» до списку фігурантів справи як представника російського військового командування, призначеного Москвою і прибулого в зону бойових дій якраз в ті дні, коли туди був доставлений і «Бук», з якого збили «Боїнг».

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Наразі в Окружному суді Гааги проходить суд у справі про збиття літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. судові засідання у справі МН17 відбулися 9, 10 та 23 березня. Наступне засідання суду у Нідерландах у справі МН17 відбудеться 8 червня.