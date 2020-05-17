Кільце навколо Росії стискається: у МЗС України прокоментували суд щодо МН17

Україна розраховує, що у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі до відповідальності притягнуть вище військово-політичне керівництво Росії.

Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми з величезним інтересом і увагою спостерігаємо за судовим процесом, який відбувається в Нідерландах. До цього етапу ми теж прийшли не просто. Я, зокрема, був певний час активним учасником цих переговорів. Ми чудово розуміємо, що часові рамки цього процесу можуть мати декілька років. Ми переконані, що цей список не буде обмежено. І що в подальшому ми можемо розраховувати на те, що перед правосуддям постане в тому числі і вище військово-політичне керівництво Російської Федерації», - сказав Єнін.

Він прогнозує, що вироків у справі МН17 доведеться чекати щонайменше кілька років.

«Такі процеси не відбуваються швидко. До того ж, швидкість не має зашкодити якості. Оскільки ми чудово розуміємо всі ризики подальшого оскарження відповідних рішень в Європейському суді з прав людини, нам потрібна якість», - заявив Єнін, додавши, що мета України - притягнення Російської Федерації та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, в тому числі збиття малайзійського «Боїнга».

За словами Єніна, важливим є фактор невідворотності, і саме на це здійснюється ставка.

«Ми бачимо, що поступово кільце навколо Росії стискається», - наголосив заступник глави МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Судові засідання відбулися 9, 10 і 23 березня. Наступне засідання суду у Нідерландах у справі МН17 відбудеться 8 червня.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".