Справа МН17: заступник генпрокурора розповів, чим займеться суд на цьому етапі

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов, який очолив Міжнародну слідчу групу від України у справі MH17, зазначив, що у блоці слухань, що попередньо триватимуть до 3 липня, заплановані комунікації між сторонами.

Про це він заявив у коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі.

“За попередньою інформацією прокуратури Нідерландів, у цьому блоці слухань, що триватиме до 3 липня, заплановані комунікації між сторонами. Прокурори також цього разу зроблять деякі попередні висновки, покажуть низку візуалізацій, що роз‘яснюють деталі розслідування. Але хочу звернути увагу, що прокурори на цьому етапі все ж не надаватимуть детально всі докази в суді”, - сказав Мамедов.

Він також зазначив, що карантинні заходи внесли свої корективи в процес слухань, але суд все ж таки йде в попередньо запланованому графіку.

“Впевнений, день за днем ми наближаємося до відповіді на запитання хто винен. Водночас і ми, на національному рівні, і в рамках Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), будемо продовжувати розслідування, щоб всі винні в трагедії понесли відповідальність”, - наголосив Мамедов.

Як повідомляв Укрінформ, у судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах розпочалося четверте судове засідання у справі щодо збитого у 2014 році літака рейсу МН17.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена.

У залі присутні судді, нідерландські прокурори, родичі загиблих та журналісти. Також присутній захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною, якої у засі суду немає.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Через коронавірус судові засідання відбулися лише 9, 10 і 23 березня.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Фото: пресслужба Мамедова