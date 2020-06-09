Сім годин слухань: у Нідерландах поновили суд у справі МН17

Росія традиційно намагається відкласти, затягнути та відвернути увагу

Через коронавірус перерва в судових слуханнях у справі збитого літака МН17 тривала два з половиною місяця. 8 червня в судовому комплексі «Схіпхол», що розташований біля аеропорту Амстердама та за 50 км від Гааги, о 10:00 за місцевим часом розпочалося четверте судове засідання. Через карантин кількість людей, які можуть перебувати в залі суду, обмежена. Загалом до процесу допустили 100 чоловік, хоча у березні, коли стартували слухання, лише представників ЗМІ було близько 400.

Журналістів, охочих долучитися до процесу, попросили подати заявку на акредитацію за місяць, адже місць лише 30. Усі ж решта можуть стежити за судовим засіданням у режимі онлайн. Пряма трансляція відбувається двома мовами: нідерландською та англійською. За попереднім графіком, засідання мають тривати з понеділка 8 червня по п’ятницю 3 липня 2020 року, але поки що невідомо, чи працюватиме суд щодня. Імовірно, через пандемію слухання можуть перенести чи скасувати.

Перший день був досить насичений. Слухання тривали сім годин.

Захист одного з чотирьох підозрюваних – підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі, уже традиційно, звернувся до суду з проханням про перерву: мовляв, не встигають ознайомитися з великим обсягом матеріалів справи. Зі свого боку, нідерландські прокурори розповіли про проведення досліджень із місця трагедії та надали аудіозаписи розмов підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука».

Це колишній офіцер ФСБ, так званий ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

СЛУХАННЯ В КОРОНАВІРУСНІ ЧАСИ

Потрапити до судового комплексу «Схіпхол», де слухають справу МН17, з Гааги можна машиною та громадським транспортом, який з 1 червня відновив роботу за звичним розкладом. Щоб дістатися судового комплексу, доводиться їхати спочатку трамваєм, потім потягом і автобусом. Загалом півтори години в дорозі. Усюди у транспорті нагадування, що пасажири зобов’язані носити маски та дотримуватися дистанції. Кінцева зупинка – судовий комплекс «Схіпхол», автобус зупиняється просто біля центрального входу до суду. Перше, що відразу впадає в око, – світлий промінь над сірою будівлею суду.

«Вони з неба дивляться на своїх рідних та стежать за процесом», – пробурмотіла жінка, яка здивовано застигла на зупинці. Вона виявилася працівницею суду і швидко забігла в центральні двері комплексу. Я ж попрямувала до пресцентру.

Усередині близько двох десятків представників ЗМІ. Робочі місця організували так, щоб люди могли працювати на відстані. Усюди антисептики для рук, на підлозі – наліпки про обов’язкове дотримання дистанції. Також журналістам роздавали захисні маски.

О 10:00 за місцевим часом на екранах пресцентру з’являється зображення судової зали D, де проходять слухання у справі МН17. Через коронавірус прокурори та судді перебувають за прозорою перегородкою. Навпроти них на відстані 1,5 метра одне від одного сидять адвокати та родичі загиблих.

Гендрік Стейнгаюс

«Суд хотів би заслухати пана Пулатова, але ви знаєте, яка ситуація зараз у світі. Місцеве законодавство дозволяє слухати справу без підозрюваних, тому його відсутність, а також ситуація з коронавірусом не завадять слухати справу далі», – наголошує головуючий Гендрік Стейнгаюс.

Натомість захисники одного з чотирьох підозрюваних – Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі, – іншої думки. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною, якої в залі суду немає. Під час виступу адвокатка Сабіна тен Дуссхате зазначила, що коронавірус дуже обмежив можливості захисту. Зокрема, захист планував на два тижні поїхати до Росії, щоб зустрітися зі своїм клієнтом Пулатовим, але через коронавірус не змогли цього зробити. Адвокатка також зазначила, що дистанційне спілкування з Пулатовим навряд чи можливе.

Сабіна тен Дуссхате / Фото: ANP

«По-перше, існує небезпека прослуховування. Крім того, він розмовляє російською і тому має бути перекладач», – сказала вона.

А ще наголосила, що на ознайомлення з матеріалами справи захисту потрібно більше часу. Адже його було замало для ознайомлення з матеріалами справи, що налічує понад 30 тисяч сторінок. Тож адвокати Пулатова просять про перерву в судовому засіданні.

«Нам потрібен час для підготовки. Розслідування триває вже 6 років, а ми вивчаємо справу всього кілька місяців. Це серйозна справа, і не можна пропустити жодного слова. Зараз ми опрацювали понад 3 тисячі сторінок, а у справі – тисячі сторінок і різних файлів», – сказала адвокатка. Після виступу захисту Пулатова суд оголосив перерву, але лише на 15 хвилин.

ШІСТЬ РОКІВ ТЕРПІННЯ

Родичі загиблих виходять на вулицю подихати свіжим повітрям. Загалом у судовій залі їх близько сорока. Шість років тому, 2014 року, у небі над Донбасом було збито пасажирський літак, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура. На борту перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, усі вони загинули.

Антон Котте

«Сьогодні, як ви знаєте, розпочався другий блок слухань, і можна сказати, що гра між сторонами захисту та обвинувачення розпочалася. Обвинувачення хоче прискорити процес, а захист навпаки – знайти можливості для його відкладення», – каже член правління нідерландського фонду «Авіакатастрофа» Антон Котте, який утратив у трагедії старшого сина, невістку та шестирічного онука.

Знайомий голос вигукує моє ім’я – це голова фонду Піт Плуг поспішає розпитати журналістів про їхні враження від процесу й поділитися своїми. Ми ледь не простягнули одне одному руки для вітання, та в останній момент згадали про корону й привіталися ліктями. Така коронавірусна незручність розсмішила не лише нас, а й сувору охорону судового комплексу. Та щойно почали говорити про судовий процес, обличчя нідерландця знову стало серйозним.

Піт Плуг

«Захист пана Пулатова просить знову відтермінувати засідання. Ми, звичайно, очікували цього. Проте в наступні дні прокурор надасть більше інформації щодо розслідування. Ми дуже чекаємо на це, і врешті в якийсь момент суд оголосить вирок. Я не знаю коли – на це можуть піти роки. Ми повинні враховувати обставини, зокрема коронавірус. Ми виявили багато терпіння і маємо виявляти його далі», – зазначив Піт Плуг, у якого катастрофа МН17 забрала брата, невістку та племінника.

МЕТЕЛИКИ В ТІЛАХ

Літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Такого висновку після чотирьох років розслідування дійшла Міжнародна спільна слідча група (JIT) і 2018 року надала докази та результати копіткої роботи.

Ще 2014 року прокуратура Нідерландів повідомила, що в тілах загиблих було виявлено металеві фрагменти, які не відповідають матеріалові літака.

Нідерландський прокурор Тайс Бергер під час судового засідання 8 червня 2020 року розповів про дослідження з місця трагедії. Зокрема, щодо уламків літака та тіл загиблих. У тілах було виявлено елементи, що мають особливу форму – «метелика», і це свідчить, що Боїнг був уражений саме «Буком».

Тайс Бергер

«У тілі капітана виявлено впізнаваний елемент у формі «метелик». Цей елемент також можна знайти в ракеті «Бук». Загалом у тілах членів екіпажу було виявлено 29 елементів», - зазначив нідерландський прокурор.

Також його колега, нідерландський прокурор Деді Вуй-а-Цой продемонструвала в суді аудіозаписи розмов бойовиків. Зокрема телефонну розмову між Сергієм Дубинським і «Боцманом», що відбулася невдовзі після того, як було збито MH17. Дубинський розповідає, що отримали «Бук» і що нібито було збито «Сушку». Тоді він ще не знав, що насправді було знищено пасажирський літак. 17 липня 2014 року малайзійський боїнг був єдиним збитим літаком у той день…

Деді Вуй-а-Цой

Тож як би російська пропаганда не намагалася спотворити реальність, скільки б не створювала фейкових новин, платформ, надавала експертів та псевдосвідків, з кожним новим доказом у суді злочин Росії, яка розв’язала війну проти України, стає для світу очевиднішим.

Ірина Драбок, Гаага

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