Суд щодо МН17: адвокат Пулатова заявила, що літак могли збити українські військові

Адвокат Олега Пулатова, одного з чотирьох підозрюваних у справі про збитий малайзійський "боїнг" рейсу МН17, на сьогоднішньому судовому засіданні у Нідерландах заявила, що ракету із ЗРК "Бук", яка знищила літак, могли випустити українські військові.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Україна має великий арсенал ракет і систем "Бук". В Україні було 96 ракет такого типу в зоні, де був збитий MH17”, - заявила адвокат росіянина Сабіна тен Дуссхате.

За її словами, не можна виключати, що літак "міг бути збитий українськими військовими".

Захисниця Пулатова також заявляла, що слідство ігнорує думку російських експертів, зокрема представників російського концерну "Алмаз-Антей".

Адвокати Пулатова зажадали допитати близько 100 свідків та експертів і стверджували, що вбачають потребу у додатковому розслідуванні.

Позиція суду буде озвучена у пятницю, 26 червня.

Як повідомлялося, у судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах 23 червня відбулося восьме судове засідання у справі МН17.

Свій виступ продовжили нідерландські адвокати, які представляють інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу у справі МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".