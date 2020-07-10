Українці Португалії звернулися до прем’єра країни щодо недопущення російської пропаганди

Українські громадські організації в Португалії підписали спільну заяву до прем’єр-міністра Португалії - Антоніо Кошта щодо недопущення спроб московської пропаганди дискримінувати в очах португальського суспільства України та українців.

Про це повідомляє голова Спілки українців Португалії Павло Садоха у Facebook.

За його словами, іншою важливою проблемою є те, що уряд Португалії досі не вирішив питання щодо представництва українців в Португалії у Вищому Комісаріаті з питань міграції, яке надає фінансування для культурних та соціальних потреб мігрантів.

«Це недопустимо, що під виглядом українців фінансування отримують мультикультурні організації що є агентами Московського посольства, фундації "Русский мир" та агенції "Россотрудничество". Зокрема, для організації акції "Бесмертний полк"», - зауважив Садоха.

Він також подякував послу України в Португалії – Інні Огнівець за активну участь у цій справі і об’єднання громадських організацій навколо захисту інтересів України.

Повний текст звернення:

«Шановний пане прем'єр-міністр Португалії,

21 червня 2020 року в газеті "Публіко" вийшла стаття журналіста Рікардо Кабрала Фернандеса під назвою "Україна: найбільший військовий полігон для крайніх правих у світі". У цій статті автор порівнює Україну з терористичною організацією "Даеш" і пов'язує українців, які воюють і волонтерів, які допомагають бійцям боротися з російською агресією в Україні, з неонацистами.

Ми хотіли б звернути вашу увагу на те, що подібні тексти вже опубліковані кількома виданнями по всьому світу. Ми пов'язуємо це з новими погрозами Путіна Україні.

У листопаді 2016 року Європейський Парламент прийняв резолюцію, в якій закликав європейські інституції та 28 держав-членів посилити заходи проти "пропагандистської та дезінформаційної війни", яку веде Росія у Європі (2016/2030 INI - стратегічна комунікація ЄС для протидії пропаганді проти неї третіми сторонами). Наше найбільше занепокоєння через цей випадок - зростаюча ксенофобія проти українців у Португалії.

Як відомо панові Прем'єр-міністру, справами іммігрантських громад у Португалії займається Вищий Комісаріат з питань міграції (АСМ), який виконує, крім інших функцій, боротьби з усіма формами дискримінації, пов'язаними з кольором, національністю, етнічним походженням або релігією. Вже багато років, у Раді з питань міграції Вищого комісаріату з питань міграції в Португалії українську громаду представляють вісім асоціацій, з яких лише дві, за своїм ім'ям, статутом і діяльністю, безпосередньо пов'язані з Україною – Спілка українців у Португалії та християнський рух українців у Португалії. Інші шість (Асоціація підтримки іммігрантів, Асоціація іммігрантів Гондомара, Асоціація MIR, Центр підтримки східноєвропейського міграційного населення та друзів, Східноєвропейська асоціація іммігрантів - Єдінство та Асоціація Іммігрантів зі Сходу - Каліна) - це багатокультурні об'єднання, які за своїми статутами представляють інтереси іммігрантів різних національностей, що проживають у Португалії. Фактично більшість із цих шести організацій безпосередньо пов'язані з Посольством Російської Федерації в Португалії та з російськими державними установами, такими як "Руський мир" та "Россотрудничество". Справа в тому, що ці організації офіційно визнані АСМ як представниками української громади, що нас ще більше хвилює, оскільки, таким чином, росіяни представляють свою позицію, як позицію українців, що є елементом гібридної війни.

Ще одне питання, яке нас дуже хвилює, - це те, що ці організації отримують фінансову підтримку від ЄС через АСМ. На різних зустрічах з Верховним комісаром та іншими високими представниками АСМ, в присутності Посла України та Президента Всесвітнього конгресу українців ми запитували: які культурні та соціальні проекти вищезазначених організацій отримують фінансову підтримку? До цього часу, ми не отримали жодної відповіді. Ми підозрюємо, що АСМ, допомагає опосередковано фінансувати російські пропагандистські акції. Прикладом цієї пропаганди є захід «Безсмертний полк», який Асоціація «Мир» у Лісабоні організовує протягом п’яти років. Ця акція захищає російську агресію проти України і на якій ми неодноразово фіксували прапори та символіку самопроголошених сепаратистських республік Донецька та Луганська.

Пане Прем'єр-міністр, ми дякуємо Португалії та португальцям за допомогу, яку вони надали українським іммігрантам для інтеграції в португальське суспільство та підтримку, яку надає уряд Португалії Україні в її захисті від російської агресії. Але ми також маємо повне право вимагати доказів звинувачень португальських журналістів щодо загроз «українського неонацизму» і недопущення представлення українців у Міграційній Раді іншими національностями, особливо росіянами, які підтримують агресію проти нашої України».