Співпраця уряду та СКУ посилить боротьбу з російською пропагандою – Ткаченко

Співпраця Кабінету Міністрів та Світового конгресу українців покращить обстоювання інтересів України у світі, зокрема у боротьбі з російською пропагандою.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, коментуючи підписання відповідного Меморандуму між урядом та СКУ, передає Укрінформ.

"Злагоджена співпраця для обидвох сторін матиме потужний ефект у відстоюванні інтересів України у світі. Дозволить посилювати спільну роботу у гуманітарному та соціокультурному напрямках. У тому числі – у боротьбі на політико-дипломатичному рівні з російською пропагандою, інформаційно націленою на інші країни", - написав Ткаченко.

Він переконаний, що співпраця Кабміну та Світового конгресу українців допоможе залучати іноземні інвестиції, просувати експорт, необхідний для креативних індустрій, популяризувати українську мову за кордоном та говорити про Україну як туристично привабливу державу.

"Принциповим для двох сторін є будівництво ключових культурних проєктів і місць пам’яті світового та національного значення: Національного музею Голодомору-геноциду, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", - зауважив Ткаченко.

За його словами, під час онлайн-спілкування з представниками СКУ порушувалося також питання реалізації спільних проєктів та залучення Світового конгресу українців до розробки спільних українських наративів, боротьби з дезінформацією та "об’єднання зусиль задля українського інформаційного one voice разом з українською діаспорою".

"Також шукатимемо шляхи долучити Світовий конгрес українців до проєкту «Великої реставрації» та розвитку державно-приватного партнерства", - зауважив міністр.

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Він подякував СКУ за готовність сприяти та відкритість. "Завдяки вашій допомозі нам вдається посилювати імідж України на міжнародному рівні, а також стояти пліч-о-пліч проти російської агресії", - зазначив Ткаченко.

Як повідомлялося, 10 грудня Кабінет Міністрів та Світовий конгрес українців підписали Меморандум про співпрацю - відповідні домовленості Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президент СКУ Павло Ґрод уклали під час онлайн-зустрічі.

Світовий конгрес українців - міжнародна координаційна організація українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. До світової мережі СКУ входять українські діаспорні організації з понад 60 країн.

СКУ визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та має статус учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.