Світова федерація українських жіночих організацій представила свій шостий вісник

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) презентувала шостий випуск свого вісника.

Про це повідомляється на сторінці федерації в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У свіжому випуску передусім вшановано пам’ять голови СФУЖО, віцепрезидентки Світового конгресу українців (СКУ) Анни Кісіль, якої не стало 16 листопада в Канаді після року боротьби з тяжкою недугою.

Розповідається про внесок Кісіль у розбудову СФУЖО, активну підтримку України у боротьбі з російською агресією та демократизацією і просуванням європейської і євроатлантичної інтеграції, плекання та збереження українських національних цінностей в діаспорі та Україні, піднесення авторитету української жінки на світовому рівні, утвердження та захист прав українського жіноцтва тощо.

Кісіль також особисто фінансово підтримувала втілення в життя різних проєктів, видання книг, журналу «Українка в світі», спонсорувала навчання студентів, надавала допомогу сиротам і воїнам-захисникам України тощо.

У випуску нагадали про Річні наради СФУЖО, які вперше пройшли у віртуальному форматі протягом двох днів: 25 жовтня 2020 року відбувся Круглий стіл в рамках Річних нарад «Віра і досвід на шляху в майбутнє» і 1 листопада - власне Річні наради СФУЖО.

У віснику також оприлюднили імена переможниць ХХХІІ Літературного конкурсу СФУЖО імені Марусі Бек, на який надійшли 84 творчі роботи, 7 літературних нарисів та оповідань від конкурсанток з діаспори.

Розповідається про вихід у жовтні випуску розширеного щоквартального журналу СФУЖО «Українка у світі», який охоплює період від вересня 2019 до серпня 2020 р.

У віснику СФУЖО нагадується, що федерація є партнером Міжнародного інституту освіти, культури і зв’язків з діаспорою в організації Міжнародного конкурсу проєктів на тему «Бренд Україна: творимо разом» для української молоді в діаспорі на найкращі ідеї для формування й просування бренду України, покращення міжнародного іміджу України в країнах перебування українців. Ознайомчий вебінар відбудеться 15 грудня, у рамках якого можна отримати інформацію про етапи, терміни проведення та умови участі у конкурсі, дізнатися про те, як формувати команди та зацікавити учасників тощо.

Зазначається також, що СФУЖО підтримує МІОК у проведенні ХІV Міжнародної школи україністики «Крок до України» в режимі онлайн для представників української діаспори, іноземців, слухачів українознавчих студій за кордоном та молоді, яка планує навчатися в Україні, віком 16+, з різними рівнями володіння мовою.

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Крім того, у жовтні в рамках благодійного проєкту «Ангели-хоронителі України», спонсором якого виступає Ліґа українок Канади, волонтери з Канади в Рівненському обласному шпиталі ветеранів війни передавали досвід в проведенні реабілітаційних заходів.

Ліґа українок Канади також стала співорганізатором Марафону Слави «Від криївок УПА до окопів АТО/ООС», який відбувся 25 жовтня.

У віснику також розповідається про діяльність ряду українських громад і організацій різних країн, відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів, вітання Союзу українок Америки з нагоди відзначення 95-річчя тощо.

Переглянути вісник можна за посиланням.

Як зазначається, СФУЖО є міжнародною координаційною надбудовою українських жіночих організацій у світі. Вона була заснована в 1948 р. та отримала акредитацію в Департаменті публічної інформації в ООН у 1990 р., консультативний статус у Економічній і соціальній раді ООН в 1993 р. та членство при ЮНІСЕФ у 1997 р. Сьогодні СФУЖО об'єднує організації з 28 країн світу.

Фото: СФУЖО - YouTube