Світова федерація українських жіночих організацій представила свій шостий вісник

Світова федерація українських жіночих організацій представила свій шостий вісник

Укрінформ
Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) презентувала шостий випуск свого вісника.

Про це повідомляється на сторінці федерації в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У свіжому випуску передусім вшановано пам’ять голови СФУЖО, віцепрезидентки Світового конгресу українців (СКУ) Анни Кісіль, якої не стало 16 листопада в Канаді після року боротьби з тяжкою  недугою.

Розповідається про внесок Кісіль у розбудову СФУЖО, активну підтримку України у боротьбі з російською агресією та демократизацією і просуванням європейської і євроатлантичної інтеграції, плекання та збереження українських національних цінностей в діаспорі та Україні, піднесення авторитету української жінки на світовому рівні, утвердження та захист прав українського жіноцтва тощо.

Кісіль також особисто фінансово підтримувала втілення в життя різних проєктів, видання книг, журналу «Українка в світі», спонсорувала навчання студентів, надавала допомогу сиротам і воїнам-захисникам України тощо.

У випуску нагадали про Річні наради СФУЖО, які вперше пройшли у віртуальному форматі протягом двох днів: 25 жовтня 2020 року відбувся Круглий стіл в рамках Річних нарад «Віра і досвід на шляху в майбутнє» і 1 листопада - власне Річні наради СФУЖО.

У віснику також оприлюднили імена переможниць ХХХІІ Літературного конкурсу СФУЖО імені Марусі Бек, на який надійшли 84 творчі роботи, 7 літературних нарисів та оповідань від конкурсанток з діаспори.

Розповідається про вихід у жовтні випуску розширеного щоквартального журналу СФУЖО «Українка у світі», який охоплює період від вересня 2019 до серпня 2020 р.

У віснику СФУЖО нагадується, що федерація є партнером Міжнародного інституту освіти, культури і зв’язків з діаспорою в організації Міжнародного конкурсу проєктів на тему «Бренд Україна: творимо разом» для української молоді в діаспорі  на найкращі ідеї для формування й просування бренду України, покращення міжнародного іміджу України в країнах перебування українців. Ознайомчий вебінар відбудеться 15 грудня, у рамках якого можна отримати інформацію про етапи, терміни проведення та умови участі у конкурсі, дізнатися про те, як формувати команди та зацікавити учасників тощо.

Зазначається також, що СФУЖО підтримує МІОК у проведенні ХІV Міжнародної школи україністики «Крок до України» в режимі онлайн для представників української діаспори, іноземців, слухачів українознавчих студій за кордоном та молоді, яка планує навчатися в Україні, віком 16+, з різними рівнями володіння мовою.  

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Крім того, у жовтні в рамках благодійного проєкту «Ангели-хоронителі України», спонсором якого виступає Ліґа українок Канади, волонтери з Канади в Рівненському обласному шпиталі ветеранів війни передавали досвід в проведенні реабілітаційних заходів.

Ліґа українок Канади також стала співорганізатором Марафону Слави «Від криївок УПА до окопів АТО/ООС», який  відбувся 25 жовтня. 

У віснику також розповідається про діяльність ряду українських громад і організацій різних країн, відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів, вітання Союзу українок Америки з нагоди відзначення 95-річчя тощо.

Переглянути вісник можна за посиланням.

Як зазначається, СФУЖО є міжнародною координаційною надбудовою українських жіночих організацій у світі. Вона була заснована в 1948 р. та отримала акредитацію в Департаменті публічної інформації в ООН у 1990 р., консультативний статус у Економічній і соціальній раді ООН в 1993 р. та членство при ЮНІСЕФ у 1997 р. Сьогодні СФУЖО об'єднує організації з 28 країн світу.

Фото: СФУЖО - YouTube

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