ХХХІІ Літературний конкурс імені Марусі Бек назвав переможниць

ХХХІІ літературний конкурсу Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) ім. Марусі Бек «Що можу я, українка третього тисячоліття?» оприлюднив імена переможниць і лауреаток з України і діаспори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СФУЖО в Фейсбуці.

За рішенням членів журі, переможницями і дипломантками конкурсу стали 15 учасниць.

У віковій категорії 14 – 17 років:

Діаспора

І Бориславська Лариса, 15 р., Бельгія,

ІІ Марко Анна, 17 р., Канада,

ІІІ Цимбрикевич Діана, 16 р., Франція.

Україна

І Боняк Ольга, 17 р., м. Дубно,

ІІ Мудрак Олександра, 16 р., Тернопільська обл.,

ІІІ Сафонова Наталія, 15 р., Луганська обл.,

Лауреатка - Бойчук Юліана, 17 р., Івано-Франківська обл.

У віковій категорії 18 – 25 років:

Діаспора

І Пошивайло-Таулер Софія, 18 р., Австралія,

ІІ Постельга Мар’яна, 24 р., США,

ІІІ Кузишин Тетяна, 24 р., Польща,

Лауреатка - Рудик Ірина, 24 р., Італія.

Україна

І Чернецька Вікторія, 19 р., Полтавська обл.,

ІІ Полубічко Валерія, 25 р. м., Винники-Львів,

ІІІ Петровська Анна, 23 р., Черкаська обл.

Лауреатка - Черенкова Надія, 18 р. м. Краматорськ.

Голова СФУЖО Анна Кісіль прокоментувала підсумки проведення конкурсу: «Ми пишаємося нашими юними і талановитими українками у світі, чия майстерність у царині рідного слова, літературний хист та сучасне мислення прославляють силу єдності і поступу українського жіноцтва».

У СФУЖО привітали переможниць і побажали всім учасницям конкурсу наснаги, творчих злетів й вагомих яскравих перемог у майбутньому.

Про одну з учасниць, Софію Пошивайло-Таулер, розповіла її мама, віцепрезидентка Світового конгресу українців (СКУ) в Південній півкулі, голова відділу «Мальви» Союзу українок Австралії Наталія Пошивайло-Таулер.

«Пишаюся донечкою - перше місце у Літературному конкурсі імені Марусі Бек у своїй віковій категорії. Я рада, що Софія відчуває себе «українкою третього тисячоліття». Софія народилася у Новій Зеландії, українську мову опановувала вдома, і мені довелося стати терплячою вчителькою; з 11 років живе в Австралії, Мельбурн. Закінчила матуральний курс української мови», - написала мама переможниці в Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, Світова федерація українських жіночих організацій у партнерстві з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» оголосила у січні ХХХІІ літературний конкурс СФУЖО ім. Марусі Бек для українок з усього світу з нагоди 70-ліття СФУЖО.

Мета конкурсу:

- вшанувати пам’ять та популяризувати ім’я українки Марусі Бек, яка своїм прикладом служіння Батьківщині показала українському жіноцтву за кордоном шлях боротьби за власні права і свободи та інтереси України;

- привернути увагу до Українського жіночого руху за кордоном як до потужного інструменту, що сприяв збереженню української і дентичності;

- спонукати українок з усього світу об’єднуватися для активної діяльності на благо України;

- стимулювати молодих творчих українок розвивати свої таланти.

Організатори отримали майже 90 робіт від учасників з України та діаспори з Австралії, Бельгії, Італії, Канади, Польщі, Чехії тощо. Серед надісланих праць є роботи-розвідки про життя та діяльність Марусі Бек.

Умовами літературного змагання, що проходив у вікових категоріях 14 – 25 років та 18 –25 років, передбачалася окрема перевірка надісланих творів (есе, оповідання, розповідь, наукове дослідження тощо) на плагіат.

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Оголошення переможців відбулося під час річних нарад СФУЖО 25 жовтня 2020 р. у віртуальному режимі.

Як раніше повідомляли організатори, роботи переможців будуть опубліковані у журналі «Українка у світі», а окремі фрагменти з конкурсних праць – в інших інформаційних джерелах СФУЖО.

Фінансування ХХХІІ конкурсу проходило за підтримки Союзу Українок Америки.