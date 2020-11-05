ХХХІІ Літературний конкурс імені Марусі Бек назвав переможниць

ХХХІІ Літературний конкурс імені Марусі Бек назвав переможниць

Укрінформ
ХХХІІ літературний конкурсу Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) ім. Марусі Бек «Що можу я, українка третього тисячоліття?» оприлюднив імена переможниць і лауреаток з України і діаспори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СФУЖО в Фейсбуці.

За рішенням членів журі, переможницями і дипломантками конкурсу стали 15 учасниць.

У віковій категорії 14 – 17 років:

Діаспора

І Бориславська Лариса, 15 р., Бельгія,

ІІ Марко Анна, 17 р., Канада,

ІІІ Цимбрикевич Діана, 16 р., Франція.

Україна

І Боняк Ольга, 17 р., м. Дубно,

ІІ Мудрак Олександра, 16 р., Тернопільська обл.,

ІІІ Сафонова Наталія, 15 р., Луганська обл.,

Лауреатка - Бойчук Юліана, 17 р., Івано-Франківська обл.

У віковій категорії 18 – 25 років:

Діаспора

І Пошивайло-Таулер Софія, 18 р., Австралія,

ІІ Постельга Мар’яна, 24 р., США,

ІІІ Кузишин Тетяна, 24 р., Польща,

Лауреатка - Рудик Ірина, 24 р., Італія.

Україна

І Чернецька Вікторія, 19 р., Полтавська обл.,

ІІ Полубічко Валерія, 25 р. м., Винники-Львів,

ІІІ Петровська Анна, 23 р., Черкаська обл.

Лауреатка - Черенкова Надія, 18 р. м. Краматорськ.

Голова СФУЖО Анна Кісіль прокоментувала підсумки проведення конкурсу: «Ми пишаємося нашими юними і талановитими українками у світі, чия майстерність у царині рідного слова, літературний хист та сучасне мислення прославляють силу єдності і поступу українського жіноцтва».

У СФУЖО привітали переможниць і побажали всім учасницям конкурсу наснаги, творчих злетів й вагомих яскравих перемог у майбутньому.

Про одну з учасниць, Софію Пошивайло-Таулер, розповіла її мама, віцепрезидентка Світового конгресу українців (СКУ) в Південній півкулі, голова відділу «Мальви» Союзу українок Австралії Наталія Пошивайло-Таулер.

«Пишаюся донечкою - перше місце у Літературному конкурсі імені Марусі Бек у своїй віковій категорії. Я рада, що Софія відчуває себе «українкою третього тисячоліття». Софія народилася у Новій Зеландії, українську мову опановувала вдома, і мені довелося стати терплячою вчителькою; з 11 років живе в Австралії, Мельбурн. Закінчила матуральний курс української мови», - написала мама переможниці в Фейсбуці.

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Як повідомляв Укрінформ, Світова федерація українських жіночих організацій у партнерстві з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» оголосила у січні ХХХІІ літературний конкурс СФУЖО ім. Марусі Бек для українок з усього світу з нагоди 70-ліття СФУЖО.

Мета конкурсу:

- вшанувати пам’ять та популяризувати ім’я українки Марусі Бек, яка своїм прикладом служіння Батьківщині показала українському жіноцтву за кордоном шлях боротьби за власні права і свободи та інтереси України;

- привернути увагу до Українського жіночого руху за кордоном як до потужного інструменту, що сприяв збереженню української і дентичності;

- спонукати українок з усього світу об’єднуватися для активної діяльності на благо України;

- стимулювати молодих творчих українок розвивати свої таланти.

Організатори отримали майже 90 робіт від учасників з України та діаспори з Австралії, Бельгії, Італії, Канади, Польщі, Чехії тощо. Серед надісланих праць є роботи-розвідки про життя та діяльність Марусі Бек.

Умовами літературного змагання, що проходив у вікових категоріях 14 – 25 років та 18 –25 років, передбачалася окрема перевірка надісланих творів (есе, оповідання, розповідь, наукове дослідження тощо) на плагіат.

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Оголошення переможців відбулося під час річних нарад СФУЖО 25 жовтня 2020 р. у віртуальному режимі.

Як раніше повідомляли організатори, роботи переможців будуть опубліковані у журналі «Українка у світі», а окремі фрагменти з конкурсних праць – в інших інформаційних джерелах СФУЖО.

Фінансування ХХХІІ конкурсу проходило за підтримки Союзу Українок Америки.

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