У шведському Гетеборзі українську мову вивчатимуть як шкільний предмет

Українську мову в якості шкільного предмета незабаром зможуть вивчати учні в Гетеборзі.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Швеції в Фейсбуці.

«Чудова новина! Відтепер діти у Гетеборзі можуть вивчати українську мову як шкільний предмет (modersmål). Перша група починає навчання невдовзі. Нові заявки приймаються поточно», - йдеться у дописі.

Зазначається, що усі зацікавлені мають звернутись до школи, де вчиться дитина, та написати відповідну заяву, яку передадуть у Språkcentrum.

Форма заяви доступна на сайті Української громади в Гетеборзі за посиланням.

Як уточнили в громаді, для того, щоб в Гетеборзі з’явилась українська мова в школах, потрібно мінімум 5 заяв від батьків на комуну. Зауважується, що рідна мова (modersmål) є одним з шкільних предметів (вивчається за бажанням), за який діти отримують оцінки.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті Språkcentrum Göteborg.

Крім того, в посольстві запросили українців у Швеції долучитися до ювілейного ХХ радіодиктанту національної єдності, що відбудеться 9 листопада, у День української писемності та мови, о 9:00 за Києвом.

У дипломатичному представництві також заохотили учнів та представників українських шкіл у Швеції взяти участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, який стартує 9 листопада.

Усі деталі для бажаючих взяти участь доступні за за посиланнями:

https://bit.ly/361IK5E

https://bit.ly/3kWRXSJ