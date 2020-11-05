Молодь діаспори запрошують до участі в ХХІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Німеччині.
Як зазначили в диппредставництві, для організації конкурсу мають бути створені оргкомітети та журі.
Конкурсні завдання розробляються головою відповідного журі з урахуванням особливостей вивчення української мови. Зразки завдань розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.
Зауважується, що журі має визначити переможців конкурсу в кількості, що не перевищує 30% від загальної кількості конкурсантів у кожній віковій категорії.
Роботи переможців разом зі списками за формою згідно із додатком, а також інформацією про проведення конкурсу необхідно надіслати до 30 квітня 2021 року на адресу Інституту модернізації змісту освіти: вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 404, м. Київ, Україна, 03035.
Як повідомлялося, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика проводиться на виконання Указу Президента України, відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.
Змагання було засновано українським меценатом Петром Яциком у 2001 році. Організаторами є Міністерство освіти і науки України та Ліга українських меценатів.
Одним із натхненників конкурсу є голова Координаційної ради Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Михайло Слабошпицький.
Мовний «марафон» стартує щороку 9 листопада, в День української писемності та мови.
За останні роки кількість учасників Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика сягала 5 млн осіб з-понад 20 країн світу. У ньому беруть участь як українці, так і особи інших національностей, які знають українську мову і послуговуються нею.
Визнані рішенням журі найкращі учасники змагання, крім цінних подарунків, отримують грошову винагороду. Тим переможцям, які продовжують подальшу освіту в закладах освіти України, призначаються щомісячні іменні стипендії Президента України на календарний рік, починаючи з 1 вересня поточного року.