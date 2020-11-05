Молодь діаспори запрошують до участі в ХХІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика

ХХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика серед учнівської та студентської молоді з числа українців, які проживають за межами України, проводитиметься у січні-березні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Німеччині.

Як зазначили в диппредставництві, для організації конкурсу мають бути створені оргкомітети та журі.

Конкурсні завдання розробляються головою відповідного журі з урахуванням особливостей вивчення української мови. Зразки завдань розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

Зауважується, що журі має визначити переможців конкурсу в кількості, що не перевищує 30% від загальної кількості конкурсантів у кожній віковій категорії.

Роботи переможців разом зі списками за формою згідно із додатком, а також інформацією про проведення конкурсу необхідно надіслати до 30 квітня 2021 року на адресу Інституту модернізації змісту освіти: вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 404, м. Київ, Україна, 03035.

Як повідомлялося, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика проводиться на виконання Указу Президента України, відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

Змагання було засновано українським меценатом Петром Яциком у 2001 році. Організаторами є Міністерство освіти і науки України та Ліга українських меценатів.

Одним із натхненників конкурсу є голова Координаційної ради Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Михайло Слабошпицький.

Мовний «марафон» стартує щороку 9 листопада, в День української писемності та мови.

За останні роки кількість учасників Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика сягала 5 млн осіб з-понад 20 країн світу. У ньому беруть участь як українці, так і особи інших національностей, які знають українську мову і послуговуються нею.

Визнані рішенням журі найкращі учасники змагання, крім цінних подарунків, отримують грошову винагороду. Тим переможцям, які продовжують подальшу освіту в закладах освіти України, призначаються щомісячні іменні стипендії Президента України на календарний рік, починаючи з 1 вересня поточного року.