Ініціатива «Українознавчі студії в Швейцарії» оголосила конкурс на стипендії

Ініціатива «Українознавчі студії в Швейцарії» (Ukrainian Research in Switzerland – URIS) оголосила конкурс на дві стипендії – на осінній семестр 2021 року і на весняний семестр 2022 року – в Базельському університеті.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку ініціативи у Фейсбуці.

Стипендія URIS дозволяє її одержувачу проводити дослідження в Університеті Базеля протягом шести місяців.

Програма стипендій відкрита для докторантів та старших вчених у галузі гуманітарних, культурних та соціальних наук, чиї дослідження можуть зробити істотний внесок у краще розуміння історії, суспільства, політики та культури України.

Основним напрямом роботи URIS в обох семестрах є «Україна і Європа з перехідною економікою».

До участі в конкурсі запрошуються кандидати, які працюють над питаннями трансрегіонального і/або сучасного орієнтованого вимірювання.

Кандидати повинні відмінно володіти англійською або німецькою мовами (крім української та російської). Під час стажування вони проживатимуть виключно у місті Базель.

З детальною інформацією можна ознайомитися на сайті ініціативи.

Кінцевий термін подачі заявок - 20 листопада 2020 року.

Базельський університет — вищий навчальний заклад в Базелі, найстаріший університет Швейцарії. Академічний рейтинг університетів світу в 2018 році помістив Базельський університет на 96-у позицію. В університеті ведуться міждисциплінарні дослідження й готуються фахівці в Інституті Європи, Центрах юдаїки, «Людина — Суспільство — Навколишнє середовище», африканських досліджень, культурного менеджменту й гендерних досліджень. Також діють Швейцарський інститут тропіків і суспільного здоров'я і Інститут біомедичних досліджень імені Фрідріха Мішера.

Ініціатива «Українознавчі студії в Швейцарії» (Ukrainian Research in Switzerland – URIS) має стати довгостроковим внеском у поглиблення україністики у Швейцарії, заохочувати і підтримувати молодих науковців та надавати допомогу у розбудові міжнародної мережі університетських наукових досліджень з питань України, котрі проводяться у Швейцарії.

Ця ініціатива підтримується швейцарським Державним секретаріатом освіти, досліджень та інновацій (SBFI). Раз на рік в рамках ініціативи URIS оголошується конкурс на отримання двох грантів “URIS-Fellowship” для вчених із науковим ступенем в галузях гуманітарних і соціальних наук та культурознавства. Їх дослідження мають бути вагомим внеском у глибше розуміння історії, суспільства, політики та культури України. Грант забезпечує шестимісячне наукове стажування в Базельському університеті, який є відомим динамічним центром досліджень Східної Європи міжнародного рівня з потужною мережею зв’язків. URIS має також власну базу даних досліджень з швейцарського українознавства та організовує регулярні наукові заходи.

Фото: uris.ch