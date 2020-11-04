Кандидати в депутати та міністри складатимуть іспит з української – Кремінь

Кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови на іспиті.

Як передає Укрінформ, про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що 16 липня 2021 року набувала чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.

"Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром чи, скажімо, Уповноваженим із захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті", - сказав Кремінь.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент України Петро Порошенко підписав закон 15 травня 2019 року. Переважна більшість норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, законом визначаються особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та у інших галузях.