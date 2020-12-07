Українських волонтерів і благодійників з різних країн відзначили державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відзначив ряд українських волонтерів, громадських діячів, благодійників з-за кордону та представників інших країн державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтерів.

Про це повідомляється в Указі Президента України №538/2020 від 4 грудня, передає Укрінформ.

Як зазначається, нагороди присвоєно «за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність».

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено: Тараса Багрія - президента Конгресу українців Канади (відділ Торонто) у 2014 - 2020 роках; Марину Бівальд - голову громадської організації "Гуманітарна допомога для України", Республіка Австрія; Анну Жарову - співзасновника та головного виконавчого директора компанії "Israeli Ukrainian Alliance", Держава Ізраїль; Ігоря Рудка - національного керівника неурядової організації "Ukrainian American Veterans", Сполучені Штати Америки; Дарію Сенько - голову Комітету гуманітарної допомоги Союзу Українських організацій Австралії; В'ячеслава Фельдмана - засновника та лідера громадської організації "Ізраїльські друзі України", Держава Ізраїль тощо.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено: Марину Бондас - співзасновницю благодійного проекту "Серце для України", Федеративна Республіка Німеччина; Ірину Ващук - президентку благодійного фонду "Revived Soldiers Ukraine", Сполучені Штати Америки; Ларису Кий - президентку Злученого Українсько­Американського Допомогового Комітету, Сполучені Штати Америки; Марусю Юристу - членкиню української громади Хорватії тощо.

Медаллю "За працю і звитягу" нагороджено: Константіно Голіка - президента Українського товариства "Відродження", Республіка Аргентина; Марію Христину Зінько - заступницю голови Української Центральної Репрезентації в Аргентинській Республіці.

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