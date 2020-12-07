Провідник української громади в Торонто Тарас Багрій отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня

Провідника української громади в Торонто Тараса Багрія нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня з нагоди Міжнародного дня волонтерів.

Вітання з цієї нагоди виголосили в Світовому конгресі українців (СКУ) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вітаємо Тараса Багрія, знаного провідника української громади в Торонто та керівника менторської програми Світового конґресу українців, із заслуженою відзнакою - державною нагородою України, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня з нагоди Міжнародного дня волонтера», - йдеться у дописі.

В поосольстві України в Канаді також привітали Багрія. «Вітаємо Тараса Багрія, президента Конгресу українців Канади (відділ Торонто) у 2014 - 2020 роках, з державною нагородою України - орденом «За заслуги» ІІІ ступеня з нагоди Міжнародного дня волонтера», - зазначили на Фейсбук-сторінці дипустанови.

З нагоди нагородження Багрія привітали також в Конгресі українців Канади.

Як повідомлялося, орденом «За заслуги» III ступеня нагороджуються працівники посольств іноземних держав в Україні, відомі державні, політичні, громадські діячі, митці, науковці, бізнесмени та інші особи.

Орден «За заслуги» I, II, III ступеня - державна нагорода України для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня в Україні та світі відзначають Міжнародний день волонтерів.

Фото: Embassy of Ukraine in Canada / Посольство України в Канаді