Українські волонтери акції «Свята без тата» розпочинають благодійний онлайн-аукціон

У рамках щорічної передріздвяної акції “Свята без тата”, під час якої збираються кошти на подарунки дітям українських героїв Майдану та російсько-української війни, 6 грудня розпочинається благодійний онлайн-аукціон.

Як зазначають волонтери акції “Свята без тата”, щодня в Інтернеті виставлятиметься один лот, наданий відомими українськими та польськими митцями, письменниками та спортсменами, який можна буде придбати під час аукціону.

Попри пандемію коронавірусу, організатори акції, яка проводиться з 2014 року, вирішили не відмовлятися від її проведення, а перевести її цілковито в онлайн-режим. Зокрема, цьогоріч волонтери не збиратимуть речей і солодощів, як щороку, а лише кошти. За них в Україні купуватимуть необхідні речі і пакуватимуть подарунки, які у період свят втручатимуть українським дітям.

Благодійну акцію “Свята без тата” шість років тому започаткували у Варшаві українські волонтерки - матір і донька Галина Андрушков і Вікторія Батрин.

До дня волонтера цього року їх відзначено почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ “За заслуги перед Збройними силами України”. Нагороди вручив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

З 2014 року у рамках акції “Свята без тата” дітям захисників України вручено 16 608 подарунків.

Організатори акції просять усіх небайдужих долучитися до її проведення. Деталі участі в акції та благодійному аукціоні можна знайти за адресою www.swietabeztaty.pl/ua.