На горі Карачун вшанували пам'ять полеглих захисників України

У Донецькій області вшанували пам'ять загиблих українських військових на Донбасі. У заходах з нагоди Дня ЗСУ взяв участь заступник командувача операцією Об'єднаних сил Едуард Москальов.

Як передає Укрінформ, про це 6 грудня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

"Ви врятували країну від російської окупації, ціною якої неодмінно стали б численні жертви та занепад нашої держави. Щиро дякуємо вам за це! Сьогодні ми згадуємо військових і добровольців, співробітників СБУ, поліції та волонтерів, усіх тих, хто невтомною працею та ціною власного життя наближав визволення наших міст та перемогу", - сказав заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, який привітав військовослужбовців від імені голови облдержадміністрації Павла Кириленка.

Зазначається, до участь у заходах також взяли міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, представники влади області та міста, та військовослужбовці.

Командування ООС долучилось до вшанування полеглих захисників України / Фото: Операція об'єднаних сил

Вони поклали квіти до меморіалів, розташованих на горі Карачун, місцях боїв біля Слов'янська та до меморіального комплексу загиблим воїнам АТО на трасі Краматорськ-Слов'янськ.

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Як повідомлялося, сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України».