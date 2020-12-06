На плечах військових лежить найбільший тягар відповідальності за долю України – Президент

Бути військовослужбовцем Збройних Сил України нелегко, адже саме на їхніх плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави та захист її територіальної цілісності.

Про це йдеться у привітанні українським захисникам від Президента Володимира Зеленського з Днем Збройних Сил України, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства оборони.

«Вітаю вас із професійним святом — Днем Збройних Сил України. Це свято мужніх і впевнених у своїй силі воїнів. Спираючись на всенародну підтримку, ви щоденно виконуєте важку та небезпечну роботу — зі зброєю в руках забезпечуєте мир і безпеку наших громадян. Бути військовослужбовцем Збройних Сил України нелегко, адже саме на ваших плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави та захист її територіальної цілісності», - зазначив глава держави.

За його словами, саме військовослужбовці першими стають на шляху ворога, рішуче зупиняють його агресивні наміри та виборюють для нашої держави свободу. «І сьогодні, у день свого професійного свята, десятки тисяч українських воїнів продовжують впевнено виконувати складні завдання на Сході України, стримуючи російського агресора і забезпечуючи перемир’я. У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні», - підкреслив Зеленський.

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Українські військовослужбовці є щитом та гордістю нашої держави, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Українські військовослужбовці — щит та гордість нашої держави. Честь та шана всім воїнам, що стоять на захисті України та кожного з нас. Дякуємо за мужність, силу та відвагу», - зазначив глава уряду.

У свою чергу міністр оборони Андрій Таран у своєму привітанні відзначив, що відроджена і озброєна енергією всенародної підтримки, — у 2014 році українська армія стала гарантом державної незалежності і суверенітету. Подвиг наших героїв, ратна служба військових і доблесна праця мільйонів українців вселяють надію на звільнення рідної землі від російської окупації.

«Дякую всім, чия професія зі зброєю у руках захищати мир, спокій, домівки українців. Дякую кожному воїну, хто зустрічає це свято, тримаючи оборону на передовій. Дякую сім’ям, що розділяють тягар і незгоди військової служби зі своїми батьками, чоловіками, дружинами, синами і доньками. Дякую патріотам, які допомагають долати важкий і жертовний шлях українського воїна», - написав міністр оборони.

Із привітаннями до українських воїнів звернулися також Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Фото: ОП