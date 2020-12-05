Завдяки волонтерам була побудована сучасна українська армія – Зеленський

Держава в деяких речах має рівнятися на волонтерів.

Як передає Укрінформ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час відвідання Військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру Міністерства оборони в місті Ірпені (Київська область), повідомляється на сайті глави держави.

«Волонтери своєю енергією та самовідданістю у 2014 році об'єднали всю Україну, захищаючи її від російської агресії», – зазначив Президент, додавши, що завдяки волонтерам «на початку війни на Донбасі багато в чому було побудовано українську армію».

На його думку, держава в деяких речах має рівнятися на волонтерів. Тому Зеленський пообіцяв звернути увагу на ті питання, де держава могла б допомогти й де вона недопрацьовує.

Як повідомили у пресслужбі, в Ірпені Президент ознайомився з роботою відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками та обмеженими фізичними можливостями, неформально поспілкувався з військовослужбовцями та вручив державні нагороди.

Також Зеленський оглянув відділення фізичної та спортивної реабілітації, обладнання, яке використовується для відновлення українських військових після важких поранень.

Зеленський відвідав центр реабілітації військових в Ірпені / Фото: ОП

Після цього відбулася його зустріч з працівниками центру та волонтерами. Глава держави наголосив на надважливій ролі волонтерів у захисті України в найважчі часи.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні та світі відзначають Міжнародний день волонтерів.

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва цього Дня), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 17 грудня 1985 року на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному й економічному розвитку суспільства.

Офіційно вважається, що волонтерський рух бере початок у 20-х роках XX століття. Після Першої світової війни, у 1920 році, у Франції, під Страсбургом, був здійснений перший волонтерський проєкт за участю німецької та французької молоді, у рамках якого волонтери відновлювали зруйновані війною ферми в районі місць найбільш запеклих боїв між німецькими та французькими військами. Потім цю естафету підхопила Індія - й рух поширився світом.

Цьогорічна тема Міжнародного дня волонтерів – «Разом ми зможемо завдяки волонтерству».