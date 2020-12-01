Зеленський пообіцяв завершення реформи прокуратури і вручив нагороди

Процес реформування органів прокуратури, на оновлення якої українське суспільство покладає великі надії, буде найближчим часом успішно завершено.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з нагоди професійного свята з працівниками прокуратури в Офісі генерального прокурора.

Зеленський висловив переконання, що серед більш як десяти тисяч працівників прокуратури багато чесних і порядних людей, і зазначив, що процес реформування органів прокуратури буде найближчим часом успішно завершено.

«На оновлену прокуратуру наше суспільство покладає великі надії. Я як Президент щиро бажаю вам виправдати їх, ніколи не втрачати власну віру в закон і справедливість, діяти рішуче, швидко, зруйнувати всі стереотипи та досягти історичних успіхів у службі на благо нашої держави», - сказав Зеленський.

Президент також вручив працівникам прокуратури державні нагороди.

«Завдяки таким працівникам прокуратури було притягнуто до відповідальності десятки злочинців. А сотні мільйонів гривень відшкодовано, повернуто або заощаджено державному бюджету. А найголовніше – це саме ті правоохоронці, які щодня «лупають сю скалу». І доводять, що чесний та професійний прокурор в Україні – це не міф, не фантастика й не виняток із правил», – зауважив він.

Глава держави також оглянув експонати Музею історії прокуратури України.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня 2020 року Офіс генерального прокурора в рамках проєкту Ради Європи «Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України» підписав меморандум із Офісом Ради Європи щодо проведення функціонально-організаційного аналізу регіональних та місцевих прокуратур.

Цей аналіз передбачає практичну оцінку функцій та організаційної структури регіональних і місцевих прокуратур, що допоможе сформувати цілісне бачення та вектор їх подальшої реформи.

Фото: ОП